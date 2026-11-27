El fiscal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba en la causa contra Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito. Entre ellas, puso la lupa sobre una transferencia millonaria que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le envió al dirigente deportivo.

En el requerimiento, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, pidió al juez federal Ariel Lijo 19 diligencias, a fin de “establecer la composición patrimonial del investigado”, como también “el modo de adquisición, las mejoras y el valor real” de su patrimonio inmobiliario.

La causa investiga si el mandamás del fútbol argentino tuvo un incremento “injustificado” entre 2016 y 2025, debido a inconsistencias en sus declaraciones juradas.

Según la denuncia inicial, presentada por el empresario Guillermo Tofoni, Tapia habría tenido una suba patrimonial del 1.000% en apenas ocho años. Apuntó que esto no tiene correlación con los ingresos que tuvo en el mismo período, y que tendría bienes “no declarados”.

Una de las claves del nuevo requerimiento apunta a los movimientos bancarios en las cuentas de Chiqui Tapia.

Entre ellos, hay una transferencia desde la AFA por $260.000.000 realizada el 6 de junio de 2023. Al respecto, solicitó que la casa madre del fútbol argentino remita información sobre el concepto, la orden de pago, quién la autorizó y los comprobantes.

“Esa transferencia no ingresó a sus cuentas del Banco Credicoop ni figura en sus declaraciones juradas a las que tuvo acceso esta parte, por ello resulta necesario determinar si se acreditó en una cuenta del investigado, en cuyo caso integra su patrimonio, y establecer dónde se acreditó y a qué título se percibió”, expresó Pollicita.

También apunta a el uso de tarjetas adicionales que se emitieron desde la entidad a nombre de Tapia, y si se imputaron como “remuneración, retribución en especie o anticipo a cargo del nombrado” los consumos efectuados. Por último, que informe la nómina de vuelos privados en los que viajó el dirigente y sí también estuvo presente su pareja Paola Moyano.

En el escrito, también se mencionan otras transferencias en dólares que se enviaron a una cuenta del Banco Credicoop. Una de ellas es una transferencia por USD 620.000, que recibió el mismo día que vendió una propiedad.

También hay una extracción por USD 200.000 y un depósito por USD 198.000 que se hicieron con apenas dos días de diferencia; y otros movimientos por USD 380.000 y USD 470.000. La Fiscalía quiere conocer quién realizó los depósitos y extracciones, el origen declarado de los fondos y la documentación que los respalda.

Por otro lado, Pollicita mencionó que tras las primeras pesquisas de documentación, se identificaron nueve inmuebles relacionados a Chiqui Tapia: dos de ellos se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires, cuatro en la provincia de Buenos Aires y tres en San Juan.

En ese sentido, pidió información detallada sobre las operaciones inmobiliarias, especialmente una de una vivienda en la avenida Juan B. Alberdi que adquirió en 2019 por USD 380.000 y la venta de otra propiedad en Caballito USD 950.000 a la firma VALLE 143 S.A., la cual se escrituró el mismo día que recibió los USD 620.000.

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También solicitó a la AGIP y otros organismos información sobre el pago de impuestos inmobiliarios, titulares, valuaciones fiscales, responsables de los pagos, como también quiénes las ocupan y quiénes pagan los servicios.

Por otro lado, ordenó a la Inspección General de Justicia (IGJ) información societaria sobre VALLE 143 S.A., para determinar si “constituyó un fideicomiso para construir una propiedad en el domicilio”.

Con respecto a las propiedades en el territorio bonaerense, el fiscal pidió informes históricos de dominio, valuaciones fiscales, declaraciones de mejoras, planos, permisos de construcción y registros de obras. Así, busca saber quiénes fueron los titulares de los inmuebles, cuánto costaron, cómo se pagaron y si se realizaron mejoras.