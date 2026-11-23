Investigan la muerte de una mujer hallada en un canal de riego en Río Negro
Se realizaron allanamientos y toma de testimoniales luego del hallazgo del cuerpo de una mujer en un canal de riego en Río Negro, donde se investiga un posible femicidio.
FOTO: Investigan la muerte de una mujer hallada en un canal de riego en Río Negro
Buenos Aires, 23 de noviembre (NA) – Una mujer de 60 años fue hallada muerta en un canal de la provincia de Río Negro, lo que ha llevado a las autoridades a considerar la hipótesis de un posible femicidio. El hallazgo se produjo el domingo por la mañana en un canal de riego en la zona de Contraalmirante Guerrico, activándose de inmediato el operativo correspondiente.
La Fiscalía de General Roca ha informado que se abrió una investigación ante la posibilidad de un femicidio, lo que permite la realización de análisis específicos para determinar las circunstancias del deceso de la víctima. En el lugar del hallazgo, trabajaron efectivos de la Comisaría 54° de Guerrico, con el apoyo de la Comisaría 6° de Allen y peritos del Gabinete de Criminalística, según lo informado por el medio Río Negro.
Se ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial de General Roca, donde se llevará a cabo una autopsia, cuyo resultado será crucial para la investigación. Horas después del hallazgo, la Fiscalía inició allanamientos y la toma de declaraciones para reunir pruebas que permitan esclarecer los últimos movimientos de la mujer.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Una mujer de 60 años fue encontrada muerta en un canal de riego en Río Negro.
¿Quién investiga el caso?
La Fiscalía de General Roca es la encargada de la investigación.
¿Cuándo fue hallado el cuerpo?
El cuerpo fue descubierto el domingo por la mañana.
¿Dónde se encontró?
En un canal de riego en la zona de Contraalmirante Guerrico.
¿Qué se está considerando?
Se investiga la posibilidad de un femicidio.
[Fuente: Noticias Argentinas]