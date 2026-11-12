Investigan el brote de hantavirus en crucero: el Malbrán, clave en la respuesta sanitaria

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) -- Recientes estudios publicados en la revista internacional Science han arrojado nuevos datos sobre el brote de hantavirus ocurrido en abril de este año en el crucero Hondius, que zarpó de Ushuaia. La investigación, que involucró a científicos de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS Malbrán), confirma la importancia de su labor en la respuesta a emergencias sanitarias.

El primer estudio, titulado Brote de síndrome pulmonar por hantavirus vinculado con viajes en crucero entre abril y mayo de 2026, determinó que los contagios se debieron a la transmisión del virus Andes, que es endémico en ciertas áreas de Argentina y Chile. A través de un análisis de las secuencias genéticas de trece casos vinculados al brote, así como de la cronología de los síntomas y los contactos entre pasajeros y tripulantes, se constató que algunos contagios se produjeron de persona a persona durante el viaje.

El segundo estudio, titulado La circulación local de larga data de un linaje del virus Andes en el norte de la Patagonia está vinculada con el brote del buque M/V Hondius, realizado por investigadores de la ANLIS Malbrán, estableció una relación genética entre el virus del brote y otros virus identificados en el norte de la Patagonia argentina entre 2018 y 2025. Se identificó un virus cercano en dos hermanos que sufrieron síndrome pulmonar por hantavirus en 2018 en Villa Meliquina, Neuquén.

La investigación también requirió reconstruir el recorrido de los dos primeros casos, una pareja que viajó por Argentina y Chile en una casa rodante antes de embarcar en el M/V Hondius. Como ambos fallecieron antes de poder aportar información, los investigadores tuvieron que recurrir a registros migratorios y datos sobre la distribución de roedores transmisores del virus para determinar las posibles fuentes de infección.

Este esfuerzo científico implicó una amplia colaboración internacional, con la participación de laboratorios de América, Europa y África, destacando la contribución argentina en la recolección de muestras y el análisis genético. La información histórica facilitó la comparación de los virus detectados en el crucero con los identificados previamente en el país.

El ministro de Salud, Mario Lugones, resaltó en su cuenta de la red social X que "Ante el brote de hantavirus vinculado al crucero holandés M/V Hondius, los equipos del Malbrán tuvieron un papel fundamental en la investigación y la cooperación internacional. Aportaron su experiencia y compartieron herramientas de diagnóstico con otros países". Además, subrayó que gracias a este trabajo fue posible evidenciar la transmisión del virus entre personas y conectar el brote con su circulación histórica en la Patagonia.

Lugones también destacó que "este caso demuestra que haber decidido salir de la Organización Mundial de la Salud (OMS) no nos aisló, todo lo contrario: Argentina puede cooperar con otros países, compartir conocimiento y responder ante emergencias sanitarias, manteniendo su autonomía para proteger la salud de los argentinos".

El brote, que se reportó en abril, resultó en la muerte de tres personas: una pareja neerlandesa y un pasajero alemán, además de diez casos que no fueron fatales.