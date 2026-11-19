La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 22 de la Ciudad de Buenos Aires inició una investigación por el desprendimiento de mampostería en una vivienda del barrio de Flores que causó el fallecimiento de una mujer y provocó heridas graves a su marido.

La tragedia ocurrió el sábado 14 de noviembre en la calle Granaderos al 400, donde ambos circulaban hasta que fueron golpeados por el desmoronamiento parcial de un alero y posteriormente trasladados por el SAME al Hospital Vélez Sarsfield, cuyos médicos constataron el fallecimiento de la anciana y una fractura de cráneo sufrida por el otro damnificado, quien permanecía internado.

Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño a la Agencia Noticias Argentinas, la auxiliar fiscal Daiana Biassotti, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Oeste, ordenó la realización de distintos análisis de rigor y dio intervención a la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias del Gobierno de la Ciudad, Defensa Civil, Bomberos de la Ciudad y la División Criminalística de la Policía de la Ciudad.

El personal quitó el resto del alero con probabilidades de desprendimiento y se acreditó que el domicilio no tenía riesgo de derrumbe, por lo que se removieron los escombros bajo la premisa de la preservación de los elementos probatorios.

A su vez, el fiscal interino Sebastián Stopanni caratuló la causa como estrago culposo, mientras aguarda las conclusiones de los peritajes, al tiempo que autorizó por primera vez la aplicación en la Capital Federal del nuevo protocolo de Autopsias Mínimamente Invasivas (AMI) dictado por la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con los principios religiosos de la víctima, la Fiscalía dio lugar a la realización de una tomografía y una resonancia post mortem con el objetivo de evitar otro tipo de intervenciones y así preservar la integridad corporal de la difunta.