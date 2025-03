Intento de robo, huida y choque a la altura de Ibarlucea: dos muertos

Una persecución policial derivó en un violento choque en la intersección de las rutas nacionales A012 y 34, a la altura de Ibarlucea, durante la tarde de este viernes.

El incidente se produjo tras un intento de robo en proceso y dejó como saldo dos maleantes fallecidos, un tercero detenido y un oficial herido.

El hecho ocurrió pasadas las 16.30, cuando efectivos policiales iniciaron la persecución de una camioneta Ford F-100 negra en la que se desplazaban tres sospechosos.

En el intento de huida, la camioneta impactó contra un patrullero y un camión que transitaba por la zona.

A raíz del violento impacto, uno de los ocupantes de la F-100 perdió la vida en el acto, mientras que otro resultó gravemente herido y quedó atrapado en el vehículo, requiriendo asistencia para su rescate (tras lo cual falleció). El tercer involucrado fue aprehendido por el personal policial.

Por su parte, un empleado policial con lesiones leves fue trasladado al hospital Eva Perón.

En diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario, uno de los familiares de los fallecidos, entre varios que comenzaron a llegar tiempo después del desenlace, dijo que su hermano “hacía fletes y laburaba” en un medio de comunicación.

Visiblemente movilizado, agregó: “Yo me enojaba con él porque mi forma de pensar es distinta. Mi forma de pensar es distinta. No sé qué decir, que lo diga la justicia. Yo estoy igual que vos, no sé si mi hermano vino de delinquir, pero ustedes me dijeron que la policía lo corría”.