Una joven argentina es buscada de manera intensa en la ciudad de Ubatuba, en Brasil, tras desaparecer durante un temporal que azotó la zona, lo que provocó la crecida del río Indaiá. Se trata de Keila Daiana da Costa y su pareja, Enzo Antônio, fue hallada sin vida.

La tormenta que golpeó la región ocurrió el domingo 22 de noviembre por la noche, momento en el que la pareja se encontraba en el barrio de Casanga, en Ubatuba, a bordo de una moto por cruzar un puente cuando fueron sorprendidos por la fuerza del río Indaiá, que los arrastró con fuerzas.

De manera inmediata se activaron los protocolos correspondientes y los equipos de bomberos, de la Brigada de Bomberos Marítimos y del 11º Grupo iniciaron los operativos para dar con los jóvenes y asistir a los damnificados.

Horas después se confirmó que se encontró sin vida a Antônio, de 30 años, mientras que por el momento Da Costa sigue siendo buscada por las autoridades, supo saber la agencia Noticias Argentinas.

El Ayuntamiento de Ubatuba informó que el municipio registró la caída de 172 mm de lluvia en tres horas, lo que provocó “incidentes en diferentes barrios, cierres de carreteras y asistencia a familias que tuvieron que abandonar sus hogares”.

En el comunicado difundido indicaron que “entre las regiones más afectadas se encuentran Sesmaria, Vila Rezende, Taquaral, Angelim, Itamambuca y las zonas cercanas a los ríos Indaiá y Ressaca. En el barrio de Vila Rezende, se registraron inundaciones en viviendas y vías públicas. En la calle Goiás, a la entrada de Vivamar, el agua también dificultó el tránsito.”

La joven argentina tiene 24 años, nació en la provincia de Misiones, y desde hace casi dos años vivía en Brasil, país en el que también habitan sus hermanos.