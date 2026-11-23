Buenos Aires, 23 noviembre (NA) -- La Inteligencia Artificial (IA) ha pasado de ser una mera promesa a convertirse en una herramienta fundamental en la atención médica, ya que su capacidad para procesar grandes volúmenes de información, identificar patrones y asistir en la toma de decisiones está generando cambios significativos, desde la detección temprana de enfermedades hasta una gestión más eficiente de los servicios de salud.

Un análisis realizado por la Universidad Abierta Interamericana en 2026, que involucró a 60 médicos de la Ciudad de Buenos Aires, reveló que el 95% de los encuestados cree que la IA puede mejorar la precisión diagnóstica y la eficiencia asistencial. Este estudio refleja una percepción positiva de estas herramientas entre los profesionales consultados, aunque se debe tener en cuenta que sus resultados no son aplicables a todos los médicos argentinos, según un informe de la Agencia Noticias Argentinas.

"La inteligencia artificial abre nuevas posibilidades para la medicina, especialmente en la prevención y el diagnóstico precoz. Su capacidad para analizar información clínica e identificar factores de riesgo puede ayudar a los profesionales a tomar decisiones más informadas y avanzar hacia una atención más personalizada," indicó la Dra. Estefanía Raffetto (M.N. 170.481).

En este contexto, cinco aplicaciones destacan cómo la tecnología puede transformar la manera de prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades.

1. Detección temprana de enfermedades. Una de las aplicaciones más avanzadas de la IA se halla en el análisis de estudios médicos. Los algoritmos pueden colaborar en la identificación de anomalías en imágenes y señalar hallazgos que requieren evaluación profesional. Un ensayo clínico publicado en The Lancet en 2026, que incluyó a más de 105.000 mujeres en Suecia, demostró que la lectura de mamografías asistida por inteligencia artificial alcanzó una sensibilidad del 80,5%, en comparación con el 73,8% del procedimiento convencional de doble lectura. Estos resultados evidencian su potencial como herramienta de apoyo en la detección del cáncer de mama.

2. Prevención de problemas de salud. A través del análisis de antecedentes clínicos, resultados de laboratorio y otros indicadores, ciertos sistemas pueden ayudar a identificar factores de riesgo y detectar cambios que requieren seguimiento. Esto abre la puerta a una medicina que no solo se limita a tratar enfermedades, sino que también permite intervenir a tiempo para prevenir complicaciones.

3. Tratamientos personalizados. La inteligencia artificial tiene la capacidad de integrar información clínica y reconocer patrones que ayuden a evaluar alternativas terapéuticas. En especialidades específicas, estas herramientas permiten analizar datos complejos y ofrecer información adicional para que los profesionales adapten sus decisiones a las características y necesidades de cada paciente.

4. Seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas. En patologías que requieren controles regulares, como la diabetes o ciertas enfermedades cardiovasculares, la inteligencia artificial puede facilitar el análisis de indicadores clínicos y contribuir a identificar variaciones que merecen atención. Su integración con herramientas de monitoreo y registros médicos puede facilitar un seguimiento más continuo, siempre bajo supervisión profesional.

5. Eficiencia en la atención médica. Más allá de diagnósticos y tratamientos, la IA también brinda oportunidades para optimizar la gestión sanitaria. La organización de información clínica, la automatización de tareas administrativas y el análisis de necesidades asistenciales pueden mejorar procesos, aprovechar recursos y permitir que los equipos de salud se enfoquen más en la atención al paciente.

Interrogantes sobre la IA

Estos avances también plantean preguntas sobre la privacidad de los datos médicos, la confiabilidad de los resultados y la posibilidad de que los algoritmos reproduzcan sesgos presentes en la información con la que fueron entrenados. Por ello, la validación científica y la supervisión profesional son fundamentales para su incorporación en la práctica clínica.

"La tecnología puede ofrecer información valiosa, pero no sustituye el criterio clínico ni la relación entre el médico y el paciente. Cada persona tiene una historia, un contexto y necesidades particulares que deben tenerse en cuenta al tomar decisiones sobre su salud. El desafío es integrar estas herramientas con responsabilidad, evidencia científica y sensibilidad humana," afirmaron los especialistas.

La incorporación de la inteligencia artificial en la medicina implica un cambio que va más allá de la capacidad de procesar datos o acelerar diagnósticos y su impacto dependerá de que las herramientas demuestren beneficios clínicos, sean empleadas en contextos adecuados y contribuyan a mejorar la atención sin comprometer la seguridad y confianza de los pacientes.