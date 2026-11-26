FOTO: Inicia juicio por abusos en el penal de Bouwer: la acusada cambió de género

Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- Este miércoles dio inicio el juicio oral y público contra Gabriela Nahir Fernández, quien cambió de género y está acusada de abusar sexualmente de siete presas en el penal de Bouwer, según lo comunicaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

La persona, anteriormente conocida como Gabriel Fernández, fue arrestada por ejercer violencia contra su ex pareja. En el contexto de esa detención, afirmó que se autopercibía mujer, lo que llevó a su traslado al pabellón femenino, donde supuestamente llevó a cabo los abusos sexuales en contra de las reclusas.

Fernández enfrenta serias acusaciones, ya que se le imputa el delito de abuso sexual simple reiterado en dos ocasiones, en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado hacia las víctimas, calificado por el conocimiento de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual grave: sífilis.

Además, durante el juicio, Ingrid Roxana Florindo y Rocío Belén Montoya serán juzgadas como "probables coautoras penalmente responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos" en complicidad con Fernández.

El escándalo que rodea este caso ha llevado a que se restrinja y prohíba el traslado de internos a cárceles o pabellones de mujeres basándose en la identidad de género autopercibida, según lo establecido en el Decreto 61/2025.