FOTO: Indagan al profesor de rugby por agresión a un hombre en una pizzería de Córdoba

El profesor de rugby que se encuentra detenido por golpear a un hombre en una pizzería de la provincia de Córdoba fue indagado este miércoles por la fiscal Paula Bruera y, según confirmaron, el acusado pidió perdón.

Martín Roberto Díaz declaró en la causa en la que se encuentra imputado por los delitos de lesiones graves, amenazas y violación de domicilio contra Mauro Sampietro, quien sufrió heridas en el rostro producto de la agresión dentro del comercio gastronómico.

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"Declaró bastante acerca de lo que ocurrió esa noche, pidió perdón y sostuvo que no sabía que existía una denuncia anterior", precisaron las fuentes del caso ante la consulta de Noticias Argentinas.

El hecho ocurrió el sábado 7 de noviembre cuando el sujeto atacó al médico, a quien acusó de "mirar" a su esposa. En el hospital se confirmó que la víctima tiene fractura del piso de la órbita y de la pared medial de la órbita izquierda, sin desplazamiento.

En medio de la causa se supo que Díaz tiene antecedentes por hechos similares. En junio de 2024, Eric Labiuk, que entonces tenía 19 años, denunció haber sido golpeado durante una discusión de tránsito.

Mientras se aguarda a saber qué pasará con el futuro procesal del implicado, se informó que fue echado de la empresa AstraZeneca en la cual trabajaba desde el año pasado y fue apartado del Club Universitario de Córdoba donde ejercía como profesor de rugby.