Buenos Aires, 19 noviembre - El Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes se conmemora hoy, una fecha que busca visibilizar una problemática que atenta contra los derechos fundamentales de los más jóvenes.

En la última década, se ha registrado un aumento continuo en la cantidad de menores que sufrieron violencia sexual, alcanzando un incremento del 91% en solo cinco años, según un informe de la línea 137 al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

El informe señala que en el Hospital de Clínicas, el 80% de las personas que consultan en el servicio de Sexología reportan haber sido víctimas de abuso sexual durante su infancia o adolescencia. Además, se estima que solo el 10% de los abusos se denuncia, y de esos casos, al menos la mitad son archivados, con apenas un caso que recibe condena.

El abuso sexual infantil abarca las interacciones inapropiadas entre un adulto y un niño, en las que el adulto busca obtener placer sexual, como lo define UNICEF. En ciertos casos, una relación entre adolescentes y niños pequeños puede considerarse abuso si hay una diferencia significativa en edad, desarrollo o poder.

La Dra. Silvia Ongini, psiquiatra infanto-juvenil del Hospital de Clínicas (UBA), advirtió: "Es una de las formas de violencia más graves porque afecta a un psiquismo que no está preparado para consentir ni metabolizar lo que sucede. La mayoría de las veces ocurre en el entorno cercano a la víctima, que teme denunciar por la complejidad del proceso y la falta de recursos."

En Argentina, se estima que hay alrededor de 2.000.000 de niños y niñas víctimas de violencia sexual, según proyecciones de la Red por la Infancia, difundidas por el Centro de Prevención y Atención del Abuso Sexual en la Infancia y Adolescencia (CEPASI).

Además, de cada 1.000 abusos sexuales infantiles, solo 100 son denunciados, la mitad se archiva y apenas uno recibe condena. Un estudio indica que el 3,8% de las denuncias son falsas, según evaluaciones psiquiátricas forenses.

El actual Código Penal penaliza las denuncias falsas (artículos 245 y 275), pero una nueva iniciativa en el Congreso busca agravar las sanciones para quienes realicen denuncias infundadas, aumentando las penas de prisión y estableciendo consecuencias económicas severas.

Durante el último Congreso Interdisciplinario de Salud y Justicia, se enfatizó que las sanciones por denuncias falsas pueden crear un temor que impida actuar ante sospechas de abuso sexual.

Los especialistas, incluyendo a los doctores Emiliano Maserati y Aldo De la Fuente, junto con la Dra. Ongini, resaltaron la necesidad de priorizar la protección de niños y adolescentes y asegurar respuestas judiciales que respeten sus derechos.

La Dra. Ongini también destacó la importancia de la detección temprana de abusos, indicando que "cuando se detectan síntomas de abuso, es fundamental intervenir adecuadamente y no someter a la víctima a interrogatorios que puedan revictimizarla."

Agencia NA