Incorporaron 103 ambulancias para el sistema de emergencias de Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este martes la presentación de 103 ambulancias cero kilómetro destinadas al SIES 107, con una inversión provincial de $12.500 millones. Las unidades tienen distintos niveles de complejidad e incluyen equipamiento para traslados neonatales y tracción 4x4 para zonas rurales.

Con esta entrega, la Provincia alcanzó los 277 vehículos sanitarios incorporados desde el inicio de la actual gestión, con una inversión acumulada superior a los $27.040 millones. “En los momentos difíciles que vive Argentina, muchos santafesinos utilizan cada vez más la salud pública, y el Estado no puede estar ausente ni mirar para otro lado”, afirmó Pullaro durante el acto realizado en el estadio Invencible Santa Fe.

El mandatario sostuvo que la renovación de la flota era una de las prioridades de su administración. “Desde el primer día de nuestra gestión entendimos que teníamos que fortalecer este sistema”, señaló. También destacó que la licitación permitió adquirir más unidades de las previstas: inicialmente se proyectaba comprar 88 ambulancias, pero finalmente se incorporaron 103 por un costo inferior al presupuestado.

El estado de la flota y la demanda de traslados

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, detalló que al asumir, en diciembre de 2023, ocho de cada diez vehículos registrados presentaban fallas críticas o moderadas y 206 estaban fuera de servicio. Según indicó, con las nuevas incorporaciones se alcanzaron 452 móviles operativos y la totalidad de la flota provincial tiene menos de diez años de antigüedad.

FOTO: Presentación de 103 ambulancias cero kilómetro.

Ciancio también informó que durante 2023 se registraron 252.000 movimientos asistenciales, mientras que en los primeros diez meses de 2026 se contabilizaron 477.000. La funcionaria vinculó ese incremento con una mayor demanda de emergencias y traslados sanitarios. Además, mencionó las reparaciones de centrales y postas, las capacitaciones y las mejoras destinadas al personal médico, de enfermería y a los choferes.

Durante su discurso, Pullaro reconoció el trabajo de los equipos sanitarios y señaló las dificultades que atravesaron en años anteriores por el estado de los vehículos. “Su esfuerzo ha hecho la diferencia en estos tiempos”, afirmó. La distribución de las 103 ambulancias busca reforzar la cobertura del servicio en las distintas localidades de Santa Fe.