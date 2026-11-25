Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- Un accidente se produjo en el Puente Pueyrredón, donde un vehículo chocó y posteriormente se incendió. La conductora, una mujer mayor de edad, logró salir por sus propios medios del automóvil afectado.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el incidente ocurrió entre la autopista Presidente Arturo Frondizi y la avenida General Iriarte. Tras el siniestro, personal de Bomberos de la Ciudad se trasladó al lugar para atender la situación y verificó el fuego generalizado en un Peugeot 408. Para controlar las llamas, utilizaron una línea de 38 milímetros, logrando mitigar el incendio rápidamente.

La conductora, afortunadamente, no sufrió lesiones y no requirió atención médica por parte del SAME. Este aspecto positivo del incidente fue destacado por las autoridades presentes en la escena.

El operativo de emergencia llevó a que se redujeran algunos carriles del puente, lo que generó cierta congestión en el tránsito. Una dotación de Bomberos de Vuelta de Rocha se encargó de controlar el foco ígneo y asegurar que no hubiera más riesgos en la zona.