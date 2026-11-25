Incidente en el Puente Pueyrredón: auto choca e incendia, conductora ilesa
Un automóvil Peugeot 408 sufrió un accidente y comenzó a arder en el Puente Pueyrredón. La conductora salió sin lesiones y no requirió atención médica.
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Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- Un accidente se produjo en el Puente Pueyrredón, donde un vehículo chocó y posteriormente se incendió. La conductora, una mujer mayor de edad, logró salir por sus propios medios del automóvil afectado.
Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el incidente ocurrió entre la autopista Presidente Arturo Frondizi y la avenida General Iriarte. Tras el siniestro, personal de Bomberos de la Ciudad se trasladó al lugar para atender la situación y verificó el fuego generalizado en un Peugeot 408. Para controlar las llamas, utilizaron una línea de 38 milímetros, logrando mitigar el incendio rápidamente.
La conductora, afortunadamente, no sufrió lesiones y no requirió atención médica por parte del SAME. Este aspecto positivo del incidente fue destacado por las autoridades presentes en la escena.
El operativo de emergencia llevó a que se redujeran algunos carriles del puente, lo que generó cierta congestión en el tránsito. Una dotación de Bomberos de Vuelta de Rocha se encargó de controlar el foco ígneo y asegurar que no hubiera más riesgos en la zona.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el Puente Pueyrredón?
Un automóvil chocó y se incendió en el puente, provocando un operativo de emergencia.
¿Quién estuvo involucrado?
La conductora del vehículo, una mujer mayor de edad, logró salir ilesa del automóvil.
¿Cuándo sucedió el accidente?
El incidente tuvo lugar el 25 de noviembre de 2026, en horas de la tarde.
¿Dónde se produjo el hecho?
El accidente ocurrió en el Puente Pueyrredón, entre la autopista Presidente Arturo Frondizi y la avenida General Iriarte.
¿Cómo se controló el incendio?
Los Bomberos de la Ciudad utilizaron una línea de 38 milímetros para extinguir el fuego en el vehículo.
[Fuente: Noticias Argentinas]