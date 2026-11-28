FOTO: Incendio en escuela de Calchaquí: hallan amenaza de muerte y se investiga el hecho

Buenos Aires, 28 de noviembre (NA) — Durante la madrugada de este sábado, dos aulas de una escuela primaria en la localidad de Calchaquí, Santa Fe, fueron devastadas por un incendio, que además dejó un inquietante mensaje de amenaza escrito en un pizarrón.

El texto, que rezaba "los voy a matar a todos", fue descubierto por las autoridades durante la inspección del establecimiento, lo que generó el inicio de una investigación para dar con los responsables, según informaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.

El incidente se produjo en la Escuela N° 6117 Remedios de Escalada de San Martín, situada en el departamento Vera, a unos 210 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. El fuego afectó un edificio anexo, donde se encontraban cuatro aulas destinadas a séptimo grado, así como dos baños y una cocina.

Tras recibir el aviso de los vecinos, efectivos de la policía y bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas. Una vez sofocado el incendio, las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones y notaron que algunos elementos habían sido desplazados de su lugar, además de encontrar botellas que aparentemente habían sido sacadas de un freezer.

Durante la inspección, los investigadores también hallaron la amenaza en una de las aulas que no había sufrido daños por el fuego. Aunque las circunstancias del incidente se encuentran bajo análisis, los primeros indicios sugieren que el incendio fue provocado intencionalmente.

La escuela no dispone de cámaras de seguridad ni alarmas en la zona donde ocurrió el ataque, lo que ha llevado a los investigadores a centrarse en obtener registros de videovigilancia de las viviendas y comercios aledaños.

Entre las pérdidas más significativas para la comunidad educativa se encuentran las medallas que los alumnos de séptimo grado iban a recibir en su acto de egresados, programado para la próxima semana, así como los materiales preparados para la ceremonia.

Las aulas habían sido recientemente pintadas y acondicionadas gracias al esfuerzo de la cooperadora escolar, y el edificio también es utilizado por un instituto terciario que ofrece carreras como Enfermería y Biología.

Por su parte, la subsecretaria de Asuntos Electorales de Santa Fe, Juliana Caillat, manifestó su apoyo a la institución y comentó que "cuando se lastima a una escuela, se lastima a toda una comunidad".