Este jueves quedó formalmente inaugurado el Parque Córdoba en la ciudad de Etchmiadzín, Armenia, en un acto calificado como emotivo y trascendente para los vínculos culturales e institucionales entre ese país y la Argentina. El nuevo espacio público cuenta con una extensión de media hectárea.

La ceremonia contó con la presencia de integrantes de la colectividad armeniana de Córdoba, quienes viajaron especialmente y forman parte de una gira por Armenia para acompañar la apertura del predio que lleva el nombre de la provincia.

Durante el encuentro se desarrollaron los discursos oficiales y el corte de cintas que dejó habilitado el espacio verde en una de las ciudades históricas más emblemáticas del territorio armenio.

En las próximas horas se ampliará la información con el detalle de las autoridades locales y visitantes que tomaron la palabra durante el acto.

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