Inauguraron el "Parque Córdoba" en Armenia, un emotivo hito que une a la provincia con ese país
El espacio verde de media hectárea fue habilitado este jueves en la ciudad de Etchmiadzín. Miembros de la colectividad armenia cordobesa participaron de la ceremonia durante una gira oficial.
19/11/2026 | 13:45Redacción Cadena 3
FOTO: Parque Ciudad de Córdoba en Armenia.
Este jueves quedó formalmente inaugurado el Parque Córdoba en la ciudad de Etchmiadzín, Armenia, en un acto calificado como emotivo y trascendente para los vínculos culturales e institucionales entre ese país y la Argentina. El nuevo espacio público cuenta con una extensión de media hectárea.
La ceremonia contó con la presencia de integrantes de la colectividad armeniana de Córdoba, quienes viajaron especialmente y forman parte de una gira por Armenia para acompañar la apertura del predio que lleva el nombre de la provincia.
Durante el encuentro se desarrollaron los discursos oficiales y el corte de cintas que dejó habilitado el espacio verde en una de las ciudades históricas más emblemáticas del territorio armenio.
En las próximas horas se ampliará la información con el detalle de las autoridades locales y visitantes que tomaron la palabra durante el acto.
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Lectura rápida
¿Qué se inauguró en Armenia? Se inauguró el Parque Córdoba en la ciudad de Etchmiadzín.
¿Quiénes estuvieron presentes en la ceremonia? Integrantes de la colectividad armeniana de Córdoba viajaron especialmente para el evento.
¿Cuándo se realizó la inauguración? La inauguración se llevó a cabo este jueves.
¿Dónde se localiza el nuevo parque? El parque se localiza en la ciudad de Etchmiadzín, Armenia.
¿Por qué es importante este evento? Es un acto trascendente para los vínculos culturales e institucionales entre Armenia y la Argentina.