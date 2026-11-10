Imputaron a un ladrón que golpeó y amenazó a una mujer para robarle dinero y joyas

Un hombre fue imputado por un asalto cometido el 4 de noviembre en una vivienda de Paraguay al 5300. La Justicia le dictó prisión preventiva hasta el 10 de febrero de 2027, mientras avanza la investigación.

Según la acusación de la fiscal Guillermina Lavarra, el sospechoso llegó al lugar en un Citroën C4 gris, acompañado por al menos otra persona que todavía no fue identificada. Cuando la víctima salió a limpiar las ventanas de su casa, uno de los hombres la empujó hacia el interior, le tapó la boca y la amenazó para que no gritara.

Una vez dentro, la golpeó y le exigió dinero. También intentó sacarle los aros de oro, hasta que la mujer le pidió que se los permitiera entregar por sus propios medios. El asaltante se llevó unos 400 mil pesos, otros billetes cuya cantidad no pudo precisarse, cuatro anillos de oro y un celular Samsung J7 Neo.

Antes de escapar, le dio un golpe de puño en el hombro. El vehículo fue abandonado posteriormente en Centeno al 100 bis, en el domicilio del padre del imputado. En la audiencia del 8 de noviembre, el juez de primera instancia Becerra tuvo por formalizada la imputación por robo consumado en calidad de coautor y dispuso la prisión preventiva hasta el 10 de febrero de 2027.