Buenos Aires, 19 noviembre (NA) -- Un hombre de 36 años y su hijo adolescente de 15 fueron imputados por la Justicia porteña tras ser sorprendidos robando patos y gansos de los Bosques de Palermo.

La investigación se inició cuando agentes de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad encontraron a los acusados en la zona del Lago de Regatas. En ese momento, intentaban cargar entre 13 y 14 aves en una camioneta. Ante la alerta, el auxiliar fiscal Leandro Galvaire, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte, ordenó la inmediata detención de ambos y el regreso de las aves a su hábitat.

Posteriormente, se realizó un allanamiento en el conurbano bonaerense, donde se rescataron a decenas de animales que vivían en condiciones deplorables, algunos con heridas visibles. Este operativo, que tuvo lugar el 14 de noviembre, fue liderado por la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad junto con la DDI San Martín de la Bonaerense.

El fiscal Mauro Tereszko asumió la investigación y, junto a la auxiliar fiscal Paula Raffa, indagaron si existía una banda dedicada al tráfico ilegal de fauna silvestre. Con la autorización del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3, se procedió a allanar una vivienda en la localidad de Billinghurst, partido de San Martín.

En el lugar se identificó a tres personas y se hallaron cerca de 60 animales en cautiverio, de los cuales más de 50 eran silvestres. Entre ellos, había patos, gallinas, palomas, conejos y cobayos. Este hallazgo pone en evidencia la posible existencia de una red de tráfico de fauna, lo que agrava aún más la situación legal de los imputados.

El expediente se encuentra en manos de la Fiscalía Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nº 4, que les atribuyó a ambos los delitos de robo, captura de fauna silvestre y maltrato animal en concurso real. Por la suma de estas acusaciones, los imputados podrían enfrentar condenas de hasta nueve años de prisión.