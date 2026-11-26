FOTO: Impacto de los despidos en Plantium: 110 trabajadores se enteraron de su desvinculación en un video

Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- Un video registró el momento en que 110 trabajadores de Plantium recibieron sus telegramas de despido, durante una jornada marcada por el llanto y la conmoción en la empresa tecnológica dedicada al desarrollo de soluciones para el sector agropecuario, ubicada en Villa Constitución, Santa Fe.

Las imágenes fueron grabadas por Natalia Arce, una de las empleadas, el pasado 30 de octubre y difundidas días atrás en sus redes sociales, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En la grabación se observa cómo una persona de la compañía llama a los trabajadores uno por uno para entregarles las notificaciones que confirmaban el final de sus vínculos laborales. Casi un mes después, los empleados desvinculados mantienen una protesta con carpas frente al establecimiento, mientras la empresa, que se presentó en concurso de acreedores, conservó alrededor de 70 trabajadores para intentar continuar con la actividad.

El dueño de la firma, Jorge Gentili, busca recuperar las ventas y generar ingresos para afrontar el pago del 100% de las indemnizaciones. Esa deuda quedó incorporada al concurso y, según el esquema planteado, los trabajadores despedidos serán los primeros en cobrar cuando la compañía consiga mejorar sus ingresos. La situación también alcanza a Gentec, otra empresa perteneciente al mismo empresario.

Las dificultades financieras se habían reflejado durante los meses previos en el pago de salarios, que durante aproximadamente cuatro meses se realizó de manera fraccionada, con entregas semanales de $200.000. Las negociaciones con los representantes sindicales para avanzar con retiros voluntarios no prosperaron y el 30 de octubre los empleados encontraron cerradas las puertas de la planta, donde se concretaron las desvinculaciones.

Entre los motivos de la crisis, Gentili mencionó la caída de las ventas, los problemas de cobranza y el endeudamiento, además de las dificultades de clientes fabricantes de maquinaria agrícola para cumplir con sus pagos. Desde el sector sindical, por su parte, señalaron el impacto de la competencia de productos importados, especialmente de origen chino, que se comercializan a precios considerablemente menores.

Fulvio Monti, representante de los trabajadores de Gentec, sostuvo que algunos sistemas de piloto automático para maquinaria agrícola pueden costar hasta cinco veces menos que los fabricados en el país, aunque también señaló la caída del consumo como un factor central.