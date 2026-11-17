FOTO: Ilolay lanzó una línea de 9 productos con más proteínas y apuesta a una nueva tendencia alimentaria.

La industria alimentaria suma una nueva apuesta a la tendencia de los productos con alto contenido de proteínas. Ilolay lanzó una línea de nueve productos que incluye leches, leches saborizadas y yogures, con una propuesta orientada no solamente a deportistas, sino también a familias y consumidores que buscan incorporar nutrientes a su alimentación diaria.

En una entrevista exclusiva con Cadena 3, Victoria Beltramo, gerente de Marketing de Ilolay, y Leonor Santacruz, gerente de Investigación y Desarrollo de la empresa, brindaron detalles sobre la iniciativa, que comenzó a desarrollarse hace casi dos años y llegó al mercado en septiembre de 2026.

La propuesta busca ampliar el acceso a alimentos con mayor aporte proteico y responder a una demanda que, según explicaron desde la compañía, comienza a consolidarse en Argentina.

“Es una línea para toda la familia, para distintos públicos, no necesariamente deportistas o personas que realizan actividad física con un objetivo más performático”, explicó Beltramo.

La ejecutiva señaló que el interés por las proteínas está creciendo porque los consumidores comienzan a reconocer su importancia para el funcionamiento del organismo, el metabolismo y la reparación de tejidos. También destacó su capacidad para generar mayor saciedad y acompañar una alimentación equilibrada.

Una tendencia que llegó para quedarse

El desarrollo de la línea Ilolay Más Proteína comenzó hace casi dos años, a partir del seguimiento de las tendencias internacionales de consumo.

Beltramo explicó que los alimentos con alto contenido proteico ya tienen una presencia consolidada en distintos mercados, mientras que en Argentina su incorporación a las góndolas todavía es más reciente.

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FOTO: Leonor Santacruz y Victoria Beltramo.

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“En otros mercados esto ya está mucho más desarrollado. En Argentina es bastante más incipiente, pero en el último año y medio empezamos a ver productos altos en proteína no solamente en la categoría de lácteos, sino también en otras categorías de alimentos”, señaló.

La gerente de Marketing consideró que uno de los cambios más importantes es que el consumo de proteínas dejó de estar asociado exclusivamente al entrenamiento físico y comenzó a extenderse a personas con rutinas exigentes o interesadas en mejorar su alimentación.

La respuesta inicial del público también acompañó las expectativas de la empresa. Según Beltramo, los dos primeros meses de comercialización, septiembre y octubre, registraron resultados superiores a los proyectados.

“Estamos muy agradecidos con nuestros consumidores que nos probaron porque la verdad es que fueron muy buenos meses. Superamos la venta que creíamos que íbamos a tener en todas las líneas de producto, en todos los canales de venta”, afirmó.

Además, anticipó que esperan un buen desempeño durante el verano, una etapa en la que tradicionalmente crece el consumo de leches saborizadas y yogures.

Qué productos integran la nueva línea

Desde el área de Investigación y Desarrollo, Leonor Santacruz detalló las características de las distintas alternativas que integran la propuesta.

Entre los productos que no necesitan refrigeración se encuentra una leche con 52 gramos de proteínas por litro y dos bebidas saborizadas: latte caramelo y chocolate, que aportan 11 gramos de proteínas por porción.

La línea también incluye productos refrigerados: dos yogures para consumir con cuchara y dos yogures bebibles. En ambos casos, cada porción aporta 15 gramos de proteínas.

Una de las particularidades que destacó Santacruz es que el aporte proteico proviene principalmente de proteínas lácteas. Además, los productos están fortificados naturalmente con vitamina B12 y calcio, nutrientes que también provienen de la leche.

La gerente de Investigación y Desarrollo remarcó que los productos están libres de sellos de advertencia nutricional.

Cómo se desarrollaron los productos

Para conseguir una mayor concentración de proteínas, el equipo de desarrollo trabajó sobre la composición de la leche y sus componentes.

“Lo que hicimos fue concentrar la leche, concentrando todo lo más conveniente para nuestro metabolismo, que fueron las proteínas, y también retuvimos las vitaminas y el calcio. Sacamos, de alguna manera, todo lo que era el agua y el azúcar que tiene la leche”, explicó Santacruz.

En algunos productos también incorporaron proteínas de suero, aunque aclaró que la mayor parte del aporte proteico procede de la propia leche.

La especialista explicó que el objetivo fue desarrollar alimentos con un mayor contenido de proteínas, pero manteniendo una composición equilibrada de los demás nutrientes.

“Estos productos tienen algo de azúcar, tienen algo de grasa, pero en una cantidad equilibrada como para que el consumidor pueda consumirlos tranquilo, sin tener un exceso de ninguno de esos nutrientes”, sostuvo.

Según indicó, además del aporte proteico, los productos ofrecen calcio y vitamina B12. En el caso de los yogures, se suman las características propias de los alimentos fermentados.

Ilolay proyecta ampliar su línea de productos

La apuesta de la compañía no termina con este lanzamiento. Consultada sobre los próximos desarrollos, Santacruz confirmó que el área de Investigación y Desarrollo continúa trabajando en nuevas alternativas vinculadas al segmento de alimentos con proteínas.

“Seguimos avanzando, porque este mundo va más rápido que nosotros. Tenemos muchas expectativas de poder seguir creciendo con la línea”, adelantó.