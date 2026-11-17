FOTO: La Policía recuperó un Citroën C4 y secuestró cuatro ruedas en un operativo

Un automóvil Citroën C4 blanco que había sido robado durante la noche en Servellera al 2600 fue recuperado este martes por la mañana en la zona de Almafuerte y San Jerónimo. El procedimiento se realizó alrededor de las 7.20, luego de un llamado al 911 que alertó sobre personas que estaban desarmando un vehículo.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre dentro del automóvil. Al intentar identificarlo, escapó e ingresó a una vivienda precaria. Tras una persecución a pie, la Policía logró aprehenderlo y también demoró a otras dos personas que estaban en el domicilio.

Los aprehendidos fueron identificados como un adolescente de 17 años y dos adultos de 18 y 32 años. Además, en el patio delantero de la vivienda encontraron cuatro ruedas de automóvil que serían del vehículo recuperado.

El Citroën C4 y las cuatro ruedas quedaron secuestrados. Por disposición de la Fiscalía de Menores, el adolescente fue trasladado a la Subcomisaría 19ª, mientras que el procedimiento continuó en la Comisaría 16ª. También se solicitó la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI).