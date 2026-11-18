El diputado nacional Diego Giuliano, referente del Frente Renovador en Santa Fe, respaldó la construcción de una alternativa política encabezada por el peronismo, luego del encuentro que reunió a dirigentes y militantes en San Fernando, Buenos Aires, con la presencia de Sergio Massa. En diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario, sostuvo que la oposición tiene la responsabilidad de ofrecer otro rumbo para el país.

“El peronismo tiene una responsabilidad, que es la construcción de una alternativa democrática a Javier Milei, construir un país distinto e ir hacia un país con un rumbo diferente al que hoy tenemos”, afirmó. En ese sentido, advirtió sobre el impacto de la situación económica en el entramado productivo y la pérdida de puestos de trabajo.

Consultado sobre un eventual lanzamiento de Massa como candidato presidencial, Giuliano aclaró que el encuentro no tuvo ese carácter. “Ayer fue la celebración de la militancia y creo que es importante porque es valorar al que está en el primer escalón de la acción política, que es el que está en el barrio, en la escuela, en la universidad, en la fábrica”, explicó. También recordó que el exministro fue candidato presidencial en 2023 y ganó la primera vuelta electoral.

Las críticas al modelo económico de Milei

Giuliano defendió la necesidad de construir un proyecto productivo y cuestionó las consecuencias de las políticas económicas del Gobierno nacional. Frente a las críticas por la inflación registrada durante la gestión de Alberto Fernández, de la que Massa formó parte como ministro de Economía, reconoció que los gobiernos pueden cometer errores, pero planteó que la estabilidad de precios no puede alcanzarse a costa de la actividad económica.

“Una economía muerta tiende a inflación cero”, señaló, al comparar el escenario actual con períodos de fuerte caída de la actividad. En esa línea, remarcó que la prioridad debe ser reducir la inflación sin destruir la producción y el empleo, con especial atención a sectores industriales de Santa Fe.

El legislador también alertó sobre la retracción de la industria y el deterioro del poder adquisitivo. “Hay que ir en un proceso de reducción fuerte de la inflación, incluyendo y produciendo. ¿Qué es lo que no está haciendo este gobierno?”, cuestionó. Además, mencionó los aumentos en las tarifas de electricidad y agua y sostuvo que la situación económica provincial requiere una mirada que contemple los gastos de las familias y las dificultades de las empresas.

El debate por las PASO y el escenario santafesino

Otro de los temas abordados fue la posible suspensión de las elecciones primarias. Giuliano se manifestó en contra de esa posibilidad y consideró que el mecanismo es importante para ordenar las candidaturas dentro del peronismo. “El peronismo está con una capilaridad con las provincias, en los municipios, con los gremios y con las instituciones que de alguna manera abrevan en el peronismo, requiere unas PASO”, sostuvo. Según su análisis, las primarias permiten ampliar la participación y oxigenar las decisiones políticas.

Por último, al ser consultado sobre una eventual candidatura a gobernador de Santa Fe en 2027, el diputado confirmó que trabaja en un proyecto provincial, aunque no realizó un anuncio formal. “Nosotros venimos trabajando en un proyecto de provincia hace mucho tiempo y eso para mí es un gran desafío”, expresó. Y agregó: “Estoy encaminado en ese proyecto de provincia”, al tiempo que planteó la necesidad de modificar el rumbo de la gestión de Maximiliano Pullaro y cuestionó su alineamiento con las políticas de Javier Milei.

Entrevista de Hernán Funes.