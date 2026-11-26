Gema Maquinarias inauguró una nueva sucursal comercial en Rosario, ubicada en el Parque Industrial Ciudad Industria, con el objetivo de ampliar su presencia en una de las principales regiones productivas de la Argentina. La empresa, que ya cuenta con siete sedes en el país, apuesta a estar más cerca de sus clientes y ofrecer soluciones para los sectores agropecuario, de la construcción, la infraestructura y la logística.

Durante la inauguración, el gerente general de Gema Maquinarias Argentina, Mariano Musso, destacó la importancia estratégica de la ciudad para el desarrollo de la firma y explicó que la apertura fue el resultado de un año de planificación. "Cuando empezamos a pensar y a planear la apertura de Gema en Rosario, era como natural. El crecimiento y la producción que tiene Rosario y la relación histórica con la marca nos entusiasmaron mucho", señaló.

FOTO: Mariano Musso y Sergio Onocko en la inauguración de la nueva sede.

Musso remarcó que la decisión responde a la necesidad de acompañar de cerca las actividades productivas de la región. Las máquinas de la empresa se utilizan en distintos ámbitos, desde obras públicas y trabajos rurales hasta feedlots y tareas de movimiento de suelo. Además, destacó su versatilidad mediante accesorios que permiten adaptar los equipos a diferentes necesidades. "Tenemos propuestas muy interesantes para todas las actividades productivas de Rosario. La decisión está basada en entender que tenemos que estar cerca de esa producción", afirmó.

En cuanto a la oferta disponible, explicó que la sucursal cuenta con excavadoras mini para trabajar en espacios reducidos, palas cargadoras de distintos tamaños y capacidades, y retroexcavadoras. La propuesta incluye asesoramiento comercial para identificar qué equipo se adapta mejor a cada actividad, además de disponibilidad de repuestos y acompañamiento técnico. "Vemos la necesidad del cliente, podemos sentarnos con él y asesorarlo para que se lleve la mejor máquina para la tarea que tiene que realizar", sostuvo.

Tecnología y servicio de posventa

Otro de los diferenciales que destacó Musso es la incorporación de tecnología para el monitoreo de los equipos. A través de un desarrollo conjunto con la empresa RBG, Gema trabaja en sistemas que permiten geolocalizar las máquinas y controlar distintos indicadores de funcionamiento desde un celular o una computadora.

FOTO: La nueva sede cuenta con excavadoras, palas cargadoras y retroexcavadoras.

La herramienta permite consultar información como las horas de trabajo, los niveles de fluidos y la proximidad de los servicios de mantenimiento. El objetivo es anticipar inconvenientes y evitar interrupciones en la actividad. "La tecnología nos permite que nuestro trabajo sea más eficiente, que podamos tomar decisiones claras con datos y que nuestra producción no se detenga", explicó el gerente general.

Musso también hizo hincapié en la importancia de la posventa en un mercado con cada vez más oferentes de maquinaria importada. "No solamente confiamos en nuestro producto para que eso suceda, sino que también tenemos una muy buena posventa para que, si hay alguna necesidad, podamos atenderla", indicó. La empresa cuenta con presencia en distintas regiones del país y busca seguir creciendo junto con sus clientes.

La apuesta por el mercado rosarino

Por su parte, Sergio Onocko, gerente de la sucursal Rosario y socio de Gema desde hace algunos meses, explicó que su incorporación respondió al interés de la firma por consolidarse en el mercado local. Ingeniero agrónomo y con trayectoria en el sector de maquinaria agrícola, destacó que la apertura implicó una inversión importante, con un equipo comercial propio, vendedores y una exhibición de máquinas.

FOTO: Gema Maquinarias inauguró su nueva sucursal en el Parque Industrial Ciudad Industria de Rosario

"Ellos están en Córdoba y les interesaba mucho la zona de Rosario. La idea era asociarnos para tener gente que conociera la plaza", contó Onocko, quien consideró que la cercanía con los usuarios permitirá mostrar las prestaciones de los equipos y generar mayor confianza antes de concretar una compra.

En ese sentido, invitó a los productores y empresarios de la región a acercarse para conocer y probar las máquinas, e incluso visitar establecimientos donde ya están trabajando. "Es fácil decir que son máquinas chinas y que son todas iguales. No, no son todas iguales. Invitamos a los clientes a que vengan, las prueben o los llevamos donde hay clientes que ya las están usando. Esa es la mejor publicidad que tenemos", aseguró.

Finalmente, Onocko destacó el potencial de Rosario y su zona de influencia para el desarrollo de este tipo de maquinaria, tanto por el movimiento portuario como por las actividades agropecuarias, las areneras y los trabajos vinculados con Vaca Muerta. También subrayó que la disponibilidad de servicio técnico y repuestos resulta fundamental para quienes utilizan los equipos como herramientas de trabajo. "El que compra una máquina compra una herramienta de trabajo. Vamos a tratar de sacarle todas las dudas para que compre tranquilo y se transforme en nuestra propia publicidad", concluyó.