FOTO: El granizo sorprendió a los habitantes de Altautina, en Córdoba. (Gentileza)

Una intensa caída de granizo afectó este lunes por la tarde a distintas localidades del valle de Traslasierra, en el oeste de Córdoba, donde se registraron precipitaciones de diferente intensidad y, en algunos sectores, piedras de considerable tamaño.

El fenómeno se concentró principalmente en los departamentos San Javier y San Alberto, en medio de una jornada marcada por las tormentas y una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para gran parte de la provincia.

En el departamento San Alberto, se reportó caída de granizo en Nono, Las Calles, Las Rabonas y el paraje Altautina. Según la información recogida en la zona, Las Calles fue una de las localidades más afectadas, con una granizada de mayor duración y piedras de mayor tamaño que en otros sectores cercanos.

Por su parte, en el departamento San Javier, el fenómeno alcanzó a San José y Los Cerrillos, donde también se registraron precipitaciones acompañadas de granizo.

La intensidad de la tormenta fue variable según la ubicación. Mientras que en algunos sectores la caída de piedras fue importante, en otros se reportó granizo de menor tamaño.

En tanto, Villa Dolores ya había sufrido una fuerte granizada durante la madrugada del domingo, cuando se registró una importante cantidad de hielo en pocos minutos, con piedras de considerable tamaño en algunos barrios.

Por el contrario, en Mina Clavero y Villa Cura Brochero se registraron lluvias, pero sin reportes de caída de granizo hasta el momento.

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En diálogo con Cadena 3, el intendente de San José, Américo Gómez, describió la magnitud del fenómeno y aseguró que la caída de piedra fue generalizada, con consecuencias devastadoras para la producción.

"No dejó nada aquí en San José, se llevó todo. Dejó los árboles pelados, los troncos pelados. Fue parejo, general, en todos lados. No ha dejado absolutamente nada", manifestó el mandatario municipal. Gómez también expresó su asombro por la intensidad de la tormenta: "Nunca vi caer tanta piedra, fue impresionante", aseguró.

Por su parte, la intendenta de Los Cerrillos, Silvana Michellini, confirmó a la emisora que el temporal también provocó importantes destrozos en su localidad, afectando viviendas y sorprendiendo a personas que se encontraban en sectores rurales.

"Ha hecho bastante daño en todo el pueblo. Agarró a mucha gente en el campo, que resultó lastimada en pleno campo. Tenemos muchos problemas con eso y muchos daños en casas, en muchas viviendas", señaló.

La jefa comunal también manifestó su preocupación por las consecuencias sobre la actividad agrícola, aunque aclaró que todavía no se dispone de una evaluación definitiva. "Fue muchísima la piedra y debe haber hecho bastante daño en la producción", sostuvo.

En cuanto a la circulación vehicular, el Camino de las Altas Cumbres permanecía transitable, aunque desde la Departamental San Alberto de la Policía advirtieron sobre la presencia de bancos de niebla en los sectores de mayor altura.

La visibilidad se encontraba reducida especialmente entre La Posta y El Cóndor, por lo que las autoridades recomendaron circular con precaución.

El temporal también se hizo sentir en otras regiones de Córdoba. En el valle de Paravachasca, un intenso diluvio sorprendió a los vecinos de Alta Gracia y alrededores durante la tarde de este lunes.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, la ciudad de Córdoba, sus alrededores y el oeste provincial podrían registrar tormentas fuertes durante lo que resta del lunes y la madrugada del martes, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%.

El organismo anticipó que las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar durante la mañana del martes, con una disminución de la inestabilidad para el resto de la jornada.

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Informe de Roberto Fontanari.