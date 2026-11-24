FOTO: El incendio se produjo en Independencia al 0 bis en Arroyo Seco.

Una mujer de 87 años murió durante un incendio que se desató en una vivienda de la localidad de Arroyo Seco, durante la madrugada de este martes. El hecho ocurrió alrededor de la 1.10 en un domicilio ubicado en Independencia al 0 bis.

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y lograron extinguir las llamas. Una vez controlado el fuego, encontraron en el interior de la casa el cuerpo de la mujer, identificada como Gladis T., que había quedado atrapada y murió como consecuencia del incendio.

El hijo de la víctima, de 60 años, también se encontraba en la vivienda y debió ser trasladado al Hospital N° 50 por inhalación de humo. Según se informó, estaba fuera de peligro. En una entrevista, contó que su madre tenía dificultades para movilizarse y que acostumbraba fumar en la cama.

La Fiscalía de Homicidios Culposos intervino en el caso y ordenó la realización de peritajes para establecer cómo se inició el fuego. En el lugar trabajaron también efectivos de la Policía de Investigaciones y Bomberos Zapadores.