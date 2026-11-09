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Fieles se congregan en Palermo para la histórica visita del papa León XIV

Los fieles ya se acercan a los alrededores del Monumento a los Españoles, en Palermo, con el objetivo de poder estar presentes en la histórica visita del papa León XIV en la Argentina.

09/11/2026 | 09:44Redacción Cadena 3

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Fieles se congregan en Palermo para la histórica visita del papa León XIV

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Buenos Aires, 9 noviembre (NA) -- Los fieles ya se acercan a los alrededores del Monumento a los Españoles, en Palermo, con el objetivo de poder estar presentes en la histórica visita del papa León XIV a la Argentina. En medio de las grandes filas y la ansiedad, los peregrinos expresan con emoción la jornada: "Estamos con mucha expectativa".

Francisco es de la provincia de Corrientes y, en diálogo con la agencia Noticias Argentinas, contó que es voluntario y que viajó con el objetivo de contribuir: "Estamos con las expectativas y las ganas de ponernos al servicio para que la Argentina como Nación pueda encontrarse con el sucesor de Pedro".

Esperanza también dijo presente junto con una amiga. Es de Tucumán y viajó exclusivamente para estar este lunes en Palermo y ser parte de la multitud que aguarda al Sumo Pontífice: "Vengo con una emoción enorme para ver al mensajero de Dios".

Al ser consultada sobre cuál es su expectativa, respondió: "Tratar de verlo, de estar cerca, porque él nos da fe, esperanza, nos alienta".

Elías es de La Plata y decidió acercarse para cumplir la meta de conocer al Papa, así como lo hizo su mamá cuando Juan Pablo II pisó tierra Argentina: "Quiero sentir una nueva experiencia con el Santo Padre después de casi 40 años de la última visita".

Entre las largas filas que rodean al Monumento de los Españoles hay grandes, chicos, jóvenes, familias y agrupaciones que buscan un espacio para ser parte. Uno de ellos es Nadia, quien junto con su hijo Facundo dijo que la expectativa mayor es "verlo pasar y disfrutar de este momento que es único e irrepetible".

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué evento se está llevando a cabo?
La visita histórica del papa León XIV a Argentina.

¿Quiénes están presentes en el evento?
Fieles y peregrinos de diferentes provincias, como Corrientes y Tucumán.

¿Cuándo se realiza la visita?
El 9 de noviembre de 2026.

¿Dónde se congregan los fieles?
En los alrededores del Monumento a los Españoles, en Palermo.

¿Por qué es importante este evento?
Es una oportunidad única para que los fieles se encuentren con el sucesor de Pedro.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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