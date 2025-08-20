Fentanilo contaminado: ordenan allanamientos y detención de García Furfaro

Este miércoles, se desplegaba un amplio operativo encabezado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), que incluyó 10 allanamientos simultáneos con órdenes de detención contra los principales responsables de los laboratorios HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo, dos firmas bajo investigación judicial por actividades ilícitas de altísima gravedad que podrían haber derivado en muertes por aplicación de fentanilo contaminado.

El eje de la investigación recae sobre Ariel Fernando García Furfaro, dueño de ambas compañías, quien además fue recientemente procesado por sobrefacturación de importaciones y operaciones comerciales irregulares con China, mediante las cuales habría declarado montos falsos ante la Aduana argentina.

Estas maniobras habrían sido canalizadas a través de varias empresas, entre ellas HLB Pharma, actualmente bajo la lupa del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak por la elaboración de fentanilo adulterado, una sustancia que estaría vinculada con decenas de muertes de pacientes en distintos puntos del país. Fuentes judiciales confirmaron a Cadena 3 que la decisión llega tras pericias del Instituto Malbrán sobre los lotes contaminados y las responsabilidades al respecto.

De esas detenciones ordenadas por el juzgado de Kreplak, ya se concretó una en Rosario: es la del farmacéutico Víctor Boccaccio, uno de los directores ténicos de LAB Ramallo. Lo interceptó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la vía pública en barrio Alberdi.

La causa ha tomado una gran relevancia nacional no solo por la magnitud del fraude económico investigado, sino también por las posibles consecuencias sanitarias trágicas derivadas de la distribución de medicamentos adulterados. Fuentes judiciales no descartan nuevas detenciones y ampliaciones de indagatoria en los próximos días.

Otras acusaciones

En tanto, la causa por sobrefacturación se tramita en el Juzgado en lo Penal Económico N.º 2, a cargo del juez Pablo Yadarola, quien también procesó a la madre de Ariel García, Nilda Furfaro, vicepresidenta y accionista de HLB, y a su abuela de 90 años, por su presunta participación en el entramado societario utilizado para las operaciones ilegales.

Además de Ariel García, la Justicia apunta a su entorno familiar directo, que mantiene el control operativo de los laboratorios: sus hermanos Diego y Damián García también figuran entre los objetivos del operativo, al igual que Javier Tchukran, director general de ambas firmas.

Entre los señalados también se encuentran los Directores Técnicos de los laboratorios involucrados: Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, de Laboratorios Ramallo, y José Antonio Maiorano, de HLB. Estos profesionales son quienes debían garantizar la seguridad y calidad de los productos farmacéuticos, entre ellos el lote de fentanilo cuestionado.

Finalmente, completan la lista de acusados los accionistas y autoridades de Laboratorios Ramallo, el presidente Horacio Tallarico y el director suplente Rodolfo Labrusciano, cuyas responsabilidades dentro de la empresa podrían implicarlos en las irregularidades comerciales y sanitarias detectadas.

Con información de Agustín Dadamio.