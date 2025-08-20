Fentanilo contaminado: allanamientos y detención de García Furfaro, entre otros

Por Agustín Dadamio

Este miércoles, se desplegaba un amplio operativo encabezado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), que incluyó 10 allanamientos simultáneos y detenciones contra los principales responsables de los laboratorios HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo, dos firmas bajo investigación judicial por actividades ilícitas de altísima gravedad que podrían haber derivado en muertes por aplicación de fentanilo contaminado.

El eje de la investigación recae sobre Ariel Fernando García Furfaro, dueño de ambas compañías, quien además fue recientemente procesado por sobrefacturación de importaciones y operaciones comerciales irregulares con China, mediante las cuales habría declarado montos falsos ante la Aduana argentina.

Estas maniobras habrían sido canalizadas a través de varias empresas, entre ellas HLB Pharma, actualmente bajo la lupa del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak por la elaboración de fentanilo adulterado, una sustancia que estaría vinculada con decenas de muertes de pacientes en distintos puntos del país. Fuentes judiciales confirmaron a Cadena 3 que la decisión llega tras pericias del Instituto Malbrán sobre los lotes contaminados y las responsabilidades al respecto.

De esas detenciones ordenadas por el juzgado de Kreplak, ya se concretó -al menos- una en Rosario: es la del farmacéutico Víctor Boccaccio, uno de los directores ténicos de LAB Ramallo. Lo interceptó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la vía pública en barrio Alberdi.

Además de Ariel García, la Justicia apunta a su entorno familiar directo, que mantiene el control operativo de los laboratorios: sus hermanos Diego y Damián García también figuran entre los objetivos del operativo, al igual que Javier Tchukran, director general de ambas firmas.

La causa ha tomado una gran relevancia nacional no solo por la magnitud del fraude económico investigado, sino también por las posibles consecuencias sanitarias trágicas derivadas de la distribución de medicamentos adulterados. Fuentes judiciales no descartan nuevas detenciones y ampliaciones de indagatoria en los próximos días.

Nexo causal y querella

Las pericias realizadas por el Instituto Malbrán resultaron determinantes para establecer la responsabilidad de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo en la tragedia del fentanilo contaminado.

Los análisis se centraron específicamente en los lotes 31.202 y 31.344, donde se confirmó la presencia de bacterias mortales (Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia pickettii) que causaron sepsis intratables en pacientes. Esta evidencia científica fue crucial para que el magistrado a cargo de la causa avanzara con las órdenes de allanamiento y detención contra los directivos de las empresas farmacéuticas.

Varios de estos casos pertenecen a instituciones médicas de Rosario: seis ocurrieron en el Heca, uno en el Hospital Italiano y otro en el Sanatorio Parque, aunque en este último aún no se confirmó si el paciente afectado integra oficialmente esa lista de 12 víctimas vinculadas al fentanilo contaminado.

Pese a la gravedad del caso, el Grupo Oroño y la Provincia de Santa Fe, que solicitaron ser admitidos como querellantes, aún no han sido habilitados formalmente en el expediente.

Por su parte, la Municipalidad de Rosario, que sí fue aceptada como parte querellante, no presentó perito de parte, al igual que el Hospital Italiano, también querellante, que no acompañó la acusación con pericia técnica propia.