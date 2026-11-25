FOTO: Femicidio de Daniela Villalba: Renato Tabella se niega a declarar y comienzan las pericias

Renato Iván Tabella, imputado por los femicidios de dos trabajadoras sexuales, decidió no declarar este miércoles en relación al asesinato de Daniela Villalba, ocurrido en la ciudad de Córdoba. En este contexto, se ha confirmado que el próximo viernes comenzarán las pericias.

Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, el acusado se abstuvo de brindar su testimonio ante el fiscal Pablo Camacho, quien dirige la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Primer Turno. Camacho, además, levantó el secreto de sumario en esta investigación.

Tabella, de 28 años, seguirá detenido en Córdoba por un plazo de 15 días más. Se espera que a partir del viernes 27 se inicien las pericias psiquiátricas y psicológicas correspondientes.

Antes de su traslado a Córdoba, Tabella había sido procesado con prisión preventiva por el juez Guillermo Rongo en relación a los delitos de robo y homicidio doblemente agravado, vinculados al caso de Tatiana Micaela Fernández, quien fue asesinada el 24 de octubre pasado.

Las autopsias a las víctimas

Las autopsias realizadas a las víctimas revelaron datos alarmantes. En el caso de Fernández, se determinó que su muerte fue a causa de "asfixia mecánica por compresión". Además, se encontraron lesiones defensivas leves en sus muñecas.

Respecto a Villalba, los informes confirmaron que fue degollada y presentaba heridas cortantes en los brazos, que los peritos interpretan como intentos de defensa. La mujer fue hallada el 19 de octubre, cubierta con una sábana, y se descubrió una valija con manchas de sangre en un camión de residuos.