Femicidio de Daniela Villalba: Renato Tabella se niega a declarar y comienzan las pericias
Renato Tabella, acusado del femicidio de Daniela Villalba y de Tatiana Micaela Fernández, se abstuvo de declarar ante el fiscal Pablo Camacho. Las pericias comenzarán este viernes.
FOTO: Femicidio de Daniela Villalba: Renato Tabella se niega a declarar y comienzan las pericias
Renato Iván Tabella, imputado por los femicidios de dos trabajadoras sexuales, decidió no declarar este miércoles en relación al asesinato de Daniela Villalba, ocurrido en la ciudad de Córdoba. En este contexto, se ha confirmado que el próximo viernes comenzarán las pericias.
Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, el acusado se abstuvo de brindar su testimonio ante el fiscal Pablo Camacho, quien dirige la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Primer Turno. Camacho, además, levantó el secreto de sumario en esta investigación.
Tabella, de 28 años, seguirá detenido en Córdoba por un plazo de 15 días más. Se espera que a partir del viernes 27 se inicien las pericias psiquiátricas y psicológicas correspondientes.
Antes de su traslado a Córdoba, Tabella había sido procesado con prisión preventiva por el juez Guillermo Rongo en relación a los delitos de robo y homicidio doblemente agravado, vinculados al caso de Tatiana Micaela Fernández, quien fue asesinada el 24 de octubre pasado.
Las autopsias a las víctimas
Las autopsias realizadas a las víctimas revelaron datos alarmantes. En el caso de Fernández, se determinó que su muerte fue a causa de "asfixia mecánica por compresión". Además, se encontraron lesiones defensivas leves en sus muñecas.
Respecto a Villalba, los informes confirmaron que fue degollada y presentaba heridas cortantes en los brazos, que los peritos interpretan como intentos de defensa. La mujer fue hallada el 19 de octubre, cubierta con una sábana, y se descubrió una valija con manchas de sangre en un camión de residuos.
Lectura rápida
¿Quién es el acusado?
Renato Iván Tabella, acusado de los femicidios de Daniela Villalba y Tatiana Micaela Fernández.
¿Qué ocurrió recientemente?
Tabella se negó a declarar ante el fiscal Pablo Camacho y se iniciarán pericias el viernes.
¿Qué revelaron las autopsias?
Fernández murió por asfixia mecánica, mientras que Villalba fue degollada con heridas defensivas.
¿Cuándo se realizarán las pericias?
Las pericias psiquiátricas y psicológicas comenzarán el viernes 27 de noviembre.
¿Cuál es el estado legal de Tabella?
Tabella está detenido en Córdoba y tiene prisión preventiva por homicidio y robo.
[Fuente: Noticias Argentinas]