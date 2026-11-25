FOTO: Felicitas Alvite, 'La Toretto', se disculpa nuevamente y denuncia amenazas en el juicio

La joven de 23 años conocida como Felicitas Alvite, o "La Toretto", volvió a ofrecer disculpas este miércoles durante sus últimas declaraciones en el juicio relacionado con el fallecimiento del motociclista Rubén Walter Armand. En esta ocasión, Alvite también reveló haber sido víctima de "amenazas".

En su intervención ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 2 de La Plata, Alvite expresó su agradecimiento por el respaldo que recibió de su familia y amigos. Asimismo, manifestó haber atravesado un período de gran angustia y afirmó que "el proceso se le hizo muy difícil".

La joven aprovechó la ocasión para reiterar su perdón por el atropello que resultó en la muerte de Armand el 12 de abril de 2024, en la intersección de 13 y 522. Este incidente ocurrió tras haber cruzado seis semáforos en rojo y circular a una velocidad de 82 kilómetros por hora.

El fallo se dará a conocer el lunes 21 de diciembre a las 13:00, tras escuchar los requerimientos de pena de la querella y la fiscalía, que solicitaron 11 y 10 años por el delito de homicidio simple con dolo eventual, respectivamente.

Los abogados defensores, Flavio Gliemmo y Santiago Irisarri, solicitaron a los jueces que se considere a Alvite culpable de homicidio culposo.