Familiares de víctimas claman por encuentro con el Papa durante su visita a Villa Devoto

Buenos Aires, 10 noviembre (NA) -- Familiares de víctimas de delitos violentos han renovado su solicitud para reunirse con el papa León XIV, quien visitará este miércoles a los reclusos de la cárcel de Villa Devoto. En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, expresaron que "el abrazo de la Iglesia debe alcanzar a quienes sufren las consecuencias de la violencia": "Queremos memoria, justicia y dignidad".

La visita del Sumo Pontífice está programada para las 8:00, donde bendecirá a los presos que serán trasladados a Marcos Paz. En este contexto, madres, padres, hermanos y amigos de personas asesinadas por delincuentes solicitan una audiencia con el obispo de Roma, deseando recibir un gesto de misericordia que reconozca su dolor.

María Eugenia Rodríguez, madre de Uma Aguilera, una niña de 9 años asesinada en un robo en Lomas de Zamora el 22 de enero de 2024, cuestionó si hay un lugar en el corazón de León XIV para las familias de las víctimas. Rodríguez afirmó: "Como mamá de Uma, sé que hay dolores que no tienen consuelo, ni justicia capaz de reparar. Mientras algunos cumplen una condena dentro de una cárcel, nosotros cumplimos una condena perpetua en libertad: volver a una casa donde falta una hija y aprender a vivir con una parte de nuestro corazón aquí y otra en el cielo".

La madre también enfatizó que, junto a otros familiares, creen que la Iglesia debe extender su abrazo a quienes han sufrido a raíz de la violencia, recordando que detrás de cada víctima hay una familia devastada. Rodríguez se cuestionó: "¿Quién escucha a las familias que quedaron fuera del penal, pero dentro de un luto para siempre? ¿Quién abraza a quienes ya no tienen a un ser querido?"

En otro testimonio, Laura Fernández, madre de Lara Fernández, una adolescente de 17 años asesinada el 1 de enero de 2022, agradeció el apoyo de ONGs y familiares de otras víctimas que han respaldado un petitorio en Change.org. Fernández expresó: "La iniciativa nació desde el fondo de mi corazón porque estaba sintiendo que los familiares necesitaban el abrazo de las víctimas y que no quede solo en palabras que se las lleva el viento. Me hubiera gustado que nos vea, nos mire a los ojos, nos dé un abrazo".

Elisa, hermana de Pablo Flores, quien fue asesinado el 1° de octubre de 2020, criticó la visita del Papa a los reclusos, preguntando: "¿Y las familias de las víctimas? ¿Quién habla de nuestro dolor? ¿Quién pide misericordia por quienes fueron asesinados y ya no tienen voz? La misericordia no puede convertirse en olvido".

Nicolás Sabo, hijo del kiosquero Roberto Sabo, también se pronunció, afirmando: "Nuestros familiares no decidieron irse de este plano y, a raíz de las acciones de las personas que él va a visitar, nosotros perdemos a nuestros familiares, se siente como una especie de injusticia".

Patricia Borras, allegada a las familias de las víctimas, recordó que "detrás de cada homicidio queda una silla vacía y un dolor perpetuo". Enfatizó que, ante la decisión de la Iglesia de priorizar gestos de misericordia hacia los presos, las familias de las víctimas se sienten olvidadas. Borras citó pasajes bíblicos que resaltan la importancia del consuelo a los inocentes, subrayando que el dolor del inocente no se evapora y es un grito permanente que exige ser escuchado.