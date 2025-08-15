En vivo

Sociedad

Familiar de víctima de fentanilo: "No queremos que se use la grieta"

Carla, cuyo padre murió por fentanilo contaminado, pidió que la política no interfiera en la investigación y que se deje actuar al juez Kreplak. Advirtió que acelerar el proceso sin pruebas sólidas puede hacer caer la causa y cuestionó el uso político de una tragedia que dejó decenas de muertes.

15/08/2025 | 11:27Redacción Cadena 3 Rosario

  1.

    Audio. Fentanilo: “No queremos que se use la grieta”, dijo una familiar de víctima

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

La investigación por las muertes provocadas por fentanilo adulterado volvió a generar tensión entre el Poder Judicial y la política. Tras el pedido del Gobierno nacional para que el juez federal Ernesto Kreplak detenga al dueño del laboratorio implicado, el magistrado respondió que el Poder Ejecutivo y el Legislativo deben abstenerse de interferir.

En diálogo con Cadena 3 Rosario, Carla —una mujer cuyo padre falleció en abril y que recién en julio supo que la causa fue el fentanilo— pidió cautela. “Apurarse es dar un paso en falso. Las pruebas necesitan un sustento fuerte para que no se caigan y podamos tener justicia”, señaló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La mujer, que junto a otros familiares creó la cuenta de Instagram Caso Fentanilo Rosario para nuclear reclamos y brindar información, dijo que la abogada que los representa, Arianna Francese, les transmitió que la causa avanza y que se están realizando pericias clave. “Si se recusa al juez, todo vuelve al punto de inicio”, remarcó.

Carla cuestionó la utilización política del caso: “No queremos que se use la grieta. Somos familias que necesitan que la justicia sea honesta. La historia judicial de este país es turbia, ojalá seamos la excepción”. Contó que en Rosario intentan mantenerse al margen de “fotopolíticas” y que incluso rechazó invitaciones al Congreso para no ser parte de actos partidarios.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto a las declaraciones de Gustavo Furfaro, dueño del laboratorio investigado, quien afirmó que las víctimas murieron por causas diversas y no por fentanilo, Carla fue contundente: “El factor común es el fentanilo. Si a un paciente delicado en terapia intensiva le inyectás una bomba biológica como ésta, el desenlace es fatal. No comparte nuestro dolor, no tiene idea de lo que estamos pasando”.

La vocera de los familiares precisó que la investigación judicial se enfoca en hechos ocurridos entre febrero y mayo de este año, periodo en el que se habría distribuido el lote contaminado. “No podemos abarcar casos anteriores o posteriores porque no tenemos información y no queremos generar psicosis”, aclaró.

Lectura rápida

¿Qué? La investigación se centra en las muertes por fentanilo adulterado.

¿Quién? Carla, familiar de una víctima, y el juez federal Ernesto Kreplak.

¿Cuándo? Los hechos investigados ocurrieron entre febrero y mayo de este año.

¿Dónde? En Rosario, Argentina.

¿Cómo? A través de una investigación judicial que incluye pericias clave.

¿Por qué? Para asegurar que la justicia sea honesta y evitar manipulaciones políticas.

