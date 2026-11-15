FOTO: Familia Melmann denuncia falta de notificación en audiencia por libertad condicional de un policía condenado

Buenos Aires, 15 noviembre (NA) -- La familia de Natalia Melmann, la adolescente de 15 años raptada, torturada, abusada y asesinada por policías bonaerenses el 4 de febrero de 2001 en la ciudad balnearia de Miramar, denunció que no fue notificada para participar de una audiencia que trató otro pedido de Oscar Echenique a fin de acceder a la libertad condicional.

Gustavo Melmann conversó con la Agencia Noticias Argentinas y sostuvo que la jornada se llevó a cabo el jueves 12 de noviembre en el Juzgado de Ejecución Penal N.° 1 de Mar del Plata, a cargo del juez Ricardo Perdichizzi, pero en ningún momento lo convocaron, y tampoco a Laura Calampuca, madre de la víctima.

"Estamos muy mal, sentimos una impotencia tremenda. Quieren generar impunidad", lamentó Gustavo por no haber podido participar de la audiencia.

No es la primera vez que Echenique solicita obtener el beneficio. La Justicia le otorgó salidas transitorias y Melmann señaló que "nunca fue controlado" con "una pulsera electrónica" y por el Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires.

El magistrado deberá definir si le concede la libertad a Echenique, uno de los cuatro efectivos condenados a prisión perpetua por el salvaje crimen cometido hace más de 25 años.

El 28 de septiembre pasado, el padre de Natalia fue informado por el juez Facundo Gómez Urso -reemplazó a Perdichizzi que se encontraba de licencia- sobre la realización de una pericia psiquiátrica al oficial para el 27 de mayo de 2027.

Gómez Urso es uno de los dos magistrados que recibió la absolución por los delitos de "negligencia, incumplimiento de los deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta" por su actuación en el primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez, que posteriormente fue declarado nulo por la Cámara de Casación debido a la falta de perspectiva de género.

La familia ratificó que "el Estado es responsable" y reclamó por la búsqueda del quinto implicado en el asesinato, cuyos cotejos de ADN de seis efectivos dieron todos negativos, por lo que fueron absueltos.

"Son 25 años de amor, dolor y lucha. Vamos a seguir luchando. Queremos memoria, verdad y justicia", expresó Gustavo.

El caso

Oscar Echenique, Ricardo Anselmini, Ricardo Suárez y Ricardo Panadero fueron sentenciados a prisión perpetua por el delito de "rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa".

El ex convicto Gustavo "Gallo" Fernández recibió una condena de 25 años por su participación, aunque luego fue reducida a diez años tras una revisión de la Cámara de Casación.

Natalia Melmann fue encontrada asesinada bajo un montículo de hojas en el vivero "Florentino Ameghino" de Miramar y la autopsia reveló que fue asfixiada con el cordón de sus zapatillas, aunque a simple vista el cuerpo presentaba moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo.

Ricardo Panadero había sido absuelto en dos oportunidades "por falta de pruebas", aunque el Tribunal de Casación Penal provincial decidió en 2019 anular el fallo y anunció que el cuarto policía de la Bonaerense debía ser juzgado por su rol en el crimen.

Finalmente, el 13 de noviembre de 2019 la Sala III del Tribunal de Casación bonaerense anuló ese sobreseimiento y ordenó que se lleve a cabo un nuevo proceso, el cual se realizó en 2023 donde Panadero fue declarado culpable por los delitos de "privación ilegal de la libertad agravado, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad" y recibió reclusión perpetua.