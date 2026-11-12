FOTO: Falleció el policía Nicolás Aragón tras ser baleado en un asalto en Merlo

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) -- Nicolás Aragón, el oficial de la Policía Federal que fue baleado por delincuentes durante un intento de robo en el partido bonaerense de Merlo, falleció este viernes en el Hospital Héroes de Malvinas.

El cabo primero fue víctima de un asalto cuando circulaba en motocicleta y fue interceptado por dos malvivientes, quienes se trasladaban en otro vehículo similar y lograron despojarlo de su arma reglamentaria.

En medio de este ataque, los ladrones le dispararon al agente, quien sufrió heridas en una pierna y en un pulmón, una fractura medular, lesiones en la vena cava, así como lesiones biliares e intestinales, según el parte médico del nosocomio en el que se encontraba internado en grave estado.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó su solidaridad a través de su cuenta oficial de X, lamentando el asesinato de Nicolás Aragón durante el intento de robo en Merlo, provincia de Buenos Aires.

"Lamento profundamente el asesinato de Nicolás Aragón, agente de nuestra Policía Federal Argentina, durante un intento de robo en Merlo, provincia de Buenos Aires", manifestó la funcionaria, quien también acompañó a la familia, seres queridos y compañeros de la Fuerza en este difícil momento.

La ministra advirtió a los delincuentes: "A los responsables, que les quede claro: vamos a trabajar hasta encontrarlos, detenerlos y ponerlos a disposición de la Justicia".