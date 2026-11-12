En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Falleció el policía Nicolás Aragón tras ser baleado en un asalto en Merlo

El cabo primero Nicolás Aragón fue atacado mientras circulaba en moto por dos delincuentes que lo despojaron de su arma reglamentaria. Sufrió múltiples heridas y no logró sobrevivir.

12/11/2026 | 15:05Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Falleció el policía Nicolás Aragón tras ser baleado en un asalto en Merlo

FOTO: Falleció el policía Nicolás Aragón tras ser baleado en un asalto en Merlo

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) -- Nicolás Aragón, el oficial de la Policía Federal que fue baleado por delincuentes durante un intento de robo en el partido bonaerense de Merlo, falleció este viernes en el Hospital Héroes de Malvinas.

El cabo primero fue víctima de un asalto cuando circulaba en motocicleta y fue interceptado por dos malvivientes, quienes se trasladaban en otro vehículo similar y lograron despojarlo de su arma reglamentaria.

En medio de este ataque, los ladrones le dispararon al agente, quien sufrió heridas en una pierna y en un pulmón, una fractura medular, lesiones en la vena cava, así como lesiones biliares e intestinales, según el parte médico del nosocomio en el que se encontraba internado en grave estado.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó su solidaridad a través de su cuenta oficial de X, lamentando el asesinato de Nicolás Aragón durante el intento de robo en Merlo, provincia de Buenos Aires.

"Lamento profundamente el asesinato de Nicolás Aragón, agente de nuestra Policía Federal Argentina, durante un intento de robo en Merlo, provincia de Buenos Aires", manifestó la funcionaria, quien también acompañó a la familia, seres queridos y compañeros de la Fuerza en este difícil momento.

La ministra advirtió a los delincuentes: "A los responsables, que les quede claro: vamos a trabajar hasta encontrarlos, detenerlos y ponerlos a disposición de la Justicia".

Lectura rápida

¿Quién fue la víctima?
El cabo primero Nicolás Aragón, oficial de la Policía Federal.

¿Qué ocurrió?
Fue baleado por delincuentes durante un intento de robo en Merlo.

¿Cuándo sucedió?
El ataque ocurrió el viernes 12 de noviembre.

¿Dónde ocurrió el hecho?
En el partido bonaerense de Merlo.

¿Cuál fue la respuesta oficial?
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó su pesar y prometió buscar a los responsables.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf