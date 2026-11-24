Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- Nahuel Aguilar, el hombre de 32 años que perdió la vida este martes a causa de una explosión seguida de incendio durante las celebraciones del 154.º aniversario de Ezpeleta, será inhumado este miércoles en el Cementerio de Quilmes.

El velorio se llevará a cabo desde las 8:30 hasta las 12:30 en "Casa González", localizada en la localidad bonaerense de San Francisco Solano.

Posteriormente, los restos serán trasladados y enterrados en el Cementerio de Ezpeleta, donde familiares, amigos y vecinos le darán el último adiós a Aguilar. Este trágico evento marca la primera víctima fatal del siniestro ocurrido en la noche del domingo en un local de comidas, situado en la intersección de Centenario y Bogotá.

El cocinero se encontraba internado en estado crítico con asistencia respiratoria mecánica en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Zonal General de Agudos Doctor Isidoro Iriarte.

"El Municipio de Quilmes expresa sus condolencias por el fallecimiento de Nahuel Aguilar. Nuestro más sentido pésame a su familia y a sus seres queridos", señala el comunicado oficial.

La Fiscalía N.° 22 ha calificado el caso como lesiones culposas, mientras se investiga si Nahuel estaba realizando el cambio de una de las garrafas cuando ocurrió la explosión, cuyas causas aún no han sido esclarecidas.

Entre los heridos, se encuentra Morena Anael Quinteros, de 19 años, quien sufrió quemaduras en el rostro y una herida cortante en el brazo derecho. También permanece internada en el Hospital de Quilmes.

Leandro Hernán Quinteros presenta una herida cortante en la pierna izquierda y lesiones leves, mientras que Victoria Valensuela, de 22 años, sufrió lesiones por astillas de vidrio en la zona ocular, un corte en el cuero cabelludo y una crisis nerviosa.

Además, se reporta que una niña de 11 años fue trasladada al hospital por sus padres debido a una lesión cortante en el cuero cabelludo.

Vanesa Mabel Pucheta fue atendida en el lugar por un leve zumbido en el oído y no requirió traslado, mientras que Margarita Isabel Gutiérrez, de 73 años, fue derivada a la Clínica Santa Clara para una evaluación médica.