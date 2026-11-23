Buenos Aires, 23 de noviembre (NA) -- Un joven de 32 años, uno de los siete heridos en un accidente reciente, presenta quemaduras en el 50% de su cuerpo debido a una explosión seguida de incendio en la localidad bonaerense de Ezpeleta. Actualmente, se encuentra internado con asistencia mecánica respiratoria.

Nahuel Aguilar permanece en el sector de Shock Room del Hospital Zonal General de Agudos Doctor Isidoro Iriarte de Quilmes, donde "recibe atención y cuidados intensivos", según el parte médico al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

"El paciente permanece con asistencia mecánica respiratoria, presenta un cuadro clínico de gravedad y, hasta el momento, no registra una evolución favorable. Su pronóstico es reservado", comunicó el nosocomio.

Varios testigos indicaron que Aguilar habría estado cambiando las garrafas dentro del comercio cuando una de ellas explotó.

El siniestro tuvo lugar el domingo por la noche, coincidiendo con los festejos por el 154 aniversario de Ezpeleta, que se celebraban en un local de comidas ubicado en la intersección de Centenario y Bogotá.

Las causas del incidente están siendo investigadas y la Fiscalía N.° 22 se encuentra a cargo del caso, que ha sido caratulado como lesiones culposas. La fiscalía está llevando a cabo las pericias necesarias para esclarecer lo sucedido.