Ezpeleta: un joven de 32 años sigue grave tras explosión y requiere asistencia respiratoria
Nahuel Aguilar, de 32 años, sufrió quemaduras en el 50% de su cuerpo y está internado en el Hospital de Quilmes con asistencia mecánica respiratoria.
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Buenos Aires, 23 de noviembre (NA) -- Un joven de 32 años, uno de los siete heridos en un accidente reciente, presenta quemaduras en el 50% de su cuerpo debido a una explosión seguida de incendio en la localidad bonaerense de Ezpeleta. Actualmente, se encuentra internado con asistencia mecánica respiratoria.
Nahuel Aguilar permanece en el sector de Shock Room del Hospital Zonal General de Agudos Doctor Isidoro Iriarte de Quilmes, donde "recibe atención y cuidados intensivos", según el parte médico al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
"El paciente permanece con asistencia mecánica respiratoria, presenta un cuadro clínico de gravedad y, hasta el momento, no registra una evolución favorable. Su pronóstico es reservado", comunicó el nosocomio.
Varios testigos indicaron que Aguilar habría estado cambiando las garrafas dentro del comercio cuando una de ellas explotó.
El siniestro tuvo lugar el domingo por la noche, coincidiendo con los festejos por el 154 aniversario de Ezpeleta, que se celebraban en un local de comidas ubicado en la intersección de Centenario y Bogotá.
Las causas del incidente están siendo investigadas y la Fiscalía N.° 22 se encuentra a cargo del caso, que ha sido caratulado como lesiones culposas. La fiscalía está llevando a cabo las pericias necesarias para esclarecer lo sucedido.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Ezpeleta?
Una explosión en un comercio dejó a un joven de 32 años con quemaduras en el 50% de su cuerpo.
¿Quién es la persona afectada?
El joven se llama Nahuel Aguilar y sigue internado en estado grave.
¿Cuándo ocurrió el incidente?
La explosión tuvo lugar el domingo por la noche durante las celebraciones del aniversario de Ezpeleta.
¿Dónde ocurrió la explosión?
El siniestro se produjo en un local de comidas en la intersección de Centenario y Bogotá.
¿Qué está haciendo la justicia?
La Fiscalía N.° 22 investiga el caso, que está caratulado como lesiones culposas.
[Fuente: Noticias Argentinas]