FOTO: Extraditan a narcotraficante relacionado con 'Bebote' Álvarez tras su arresto en España

Buenos Aires, 27 de noviembre (NA) -- La Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo recientemente la extradición de un individuo que estaba detenido en España y enfrenta acusaciones de formar parte de una organización dedicada al narcotráfico internacional, vinculada a Pablo 'Bebote' Álvarez, ex líder de la barra brava del Club Independiente.

El extraditado, de nacionalidad argentina y mayor de edad, se encuentra bajo la jurisdicción del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº2, que actualmente está a cargo de Gustavo Meirovich.

La operación se inició a finales de agosto, cuando las autoridades españolas arrestaron al sospechoso, quien era intensamente buscado por Interpol, ya que existía un pedido de captura con Notificación de Índice Roja por "Asociación ilícita y contrabando de estupefacientes con fines de comercialización".

Según la información proporcionada por la causa judicial, el detenido es acusado de formar parte de una organización narcocriminal que se dedicaba al tráfico ilegal de drogas que provenían de Europa y Bolivia.

La banda, que contaba entre sus miembros con 'Bebote' Álvarez, se abastecía de narcóticos que luego eran distribuidos y comercializados en Argentina.

En cuanto al extraditado, se le atribuye el rol de uno de los líderes de la organización, manteniendo un contacto constante con proveedores europeos de MDMA (éxtasis). Además, se le sospecha de haber financiado parte de las operaciones ilícitas y de adquirir los estupefacientes que ingresaban al país.