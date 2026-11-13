FOTO: Explosión en Remedios de Escalada: se investiga el incidente tras fuga de gas

Buenos Aires, 13 de noviembre (NA) -- La empresa MetroGAS emitió un comunicado en el que actualizó la información sobre la explosión registrada en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, tras la rotura de un caño de gas durante trabajos de reparación.

"Personal de MetroGAS logró prensar, pasadas las 12.15 hs., uno de los extremos del caño de media presión de gas afectado en la explosión y trabaja ahora en el prensado del otro extremo, con el fin de cortar totalmente el flujo de gas", señala el escrito.

Según la información oficial, este viernes al mediodía comenzaron a excavar pozos en sectores alejados del lugar del hecho para que los bomberos pudieran iniciar sus trabajos: "Una vez realizado el prensado de los dos extremos se podrá reducir y luego eliminar totalmente la fuga de gas y extinguir las llamas".

El incidente tuvo lugar cerca de las 10 de la mañana en las calles Iberlucea y avenida H. Yrigoyen, en la localidad de Remedios de Escalada, partido de Lanús, a raíz de los trabajos de renovación de redes que MetroGAS llevaba a cabo en la zona.

Durante estas tareas, una máquina tuneladora dañó uno de los caños de la red de distribución, generando un escape de gas. Mientras la empresa se encontraba reparando el escape, ocurrió una explosión por motivos que se están investigando. Al menos dos operarios resultaron heridos en el accidente y fueron trasladados.

En el lugar intervienen siete cuarteles de bomberos para tratar de sofocar el fuego; personal de Defensa Civil trabaja en la evacuación de las viviendas linderas al lugar de la explosión y MetroGAS se ocupa del corte de gas.