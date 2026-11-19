FOTO: Tragedia en Remedios de Escalada: falleció un operario de Metrogas tras explosión

Buenos Aires, 19 noviembre (NA) -- Un operario de la empresa Metrogas perdió la vida en la madrugada de este jueves, convirtiéndose en la segunda víctima fatal de la explosión que tuvo lugar hace casi una semana en Remedios de Escalada, en el municipio de Lanús, según lo confirmado por la Agencia Noticias Argentinas.

El trabajador, de 44 años, se encontraba hospitalizado en estado crítico en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires tras el incidente ocurrido el pasado viernes 13 de noviembre, cuando se rompió uno de los caños de gas que estaban siendo reparados.

Desde Metrogas comunicaron que la empresa está "acompañando a su familia, a sus compañeros y amigos".

El hombre, de 44 años, era uno de los cinco trabajadores que habían quedado internados en estado crítico. Los otros cuatro continúan hospitalizados y, por ahora, no se difundieron nuevos detalles sobre su evolución.

La otra víctima, que falleció en el lugar de la explosión, aún no ha sido identificada por la Justicia, aunque se presume que podría tratarse del operario Marcelo García. Su familia continúa buscando respuestas concretas de los investigadores sobre su paradero.