FOTO: Explosión en Ezpeleta: siete heridos, uno de gravedad tras incidente en local de comidas

Buenos Aires, 23 de noviembre (NA) – La explosión e incendio en un local de comidas rápidas en Ezpeleta dejó siete heridos, uno de ellos en estado crítico, y a horas del hecho se conocen detalles sobre el estado de salud de los afectados durante los festejos por el 154 aniversario de la localidad bonaerense.

Nahuel Aguilar, de 32 años, permanece internado en grave estado en el Hospital de Quilmes tras sufrir quemaduras en casi el 50% de su cuerpo. Los médicos están evaluando su traslado a un centro de mayor complejidad.

Según testigos, Aguilar habría estado cambiando las garrafas dentro del comercio cuando una de ellas explotó.

Entre los heridos se encuentra Morena Anael Quinteros, de 19 años, quien presenta quemaduras en el rostro y una herida cortante en el brazo derecho. También está internada en el Hospital de Quilmes.

Leandro Hernán Quinteros sufrió una herida cortante en la pierna izquierda y lesiones leves, mientras que Victoria Valensuela, de 22 años, presenta lesiones por astillas de vidrio en la zona ocular, un corte en el cuero cabelludo y una crisis nerviosa.

Asimismo, hay una niña de 11 años que fue trasladada por sus padres al hospital debido a una lesión cortante en el cuero cabelludo.

La vecina Vanesa Mabel Pucheta fue asistida en el lugar por un leve zumbido en el oído y no requirió traslado. También se encuentra Margarita Isabel Gutiérrez, de 73 años, quien fue derivada a la Clínica Santa Clara para su evaluación médica.

El cuerpo de Bomberos inició este lunes por la mañana los primeros peritajes en el lugar para determinar dónde ocurrió la explosión y qué la provocó.