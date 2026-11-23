Buenos Aires, 23 noviembre (NA) -- Siete personas sufrieron heridas, entre ellas un hombre que tiene el 50% de su cuerpo quemado, tras producirse una explosión seguida de un incendio en un local de comidas mientras se llevaban a cabo los festejos por el 154 aniversario de la localidad bonaerense de Ezpeleta.

Según información a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el episodio ocurrió el domingo por la noche, en las inmediaciones del cruce de las calles Centenario y Bogotá, cuando se desarrollaba un espectáculo musical y se escuchó una detonación, por lo cual, se dio aviso a los Bomberos que arribaron minutos después.

De inmediato, se le solicitó a las personas que se encontraban en el lugar que evacuaran la zona y, según se informó, un hombre de 32 años fue quien presentó las lesiones más graves al sufrir quemaduras en aproximadamente la mitad de su cuerpo, en el torso, los brazos y parte del rostro, por lo que fue trasladado por una ambulancia del SAME.

En tanto, al mismo centro de salud fue trasladada una joven de 19 años, con quemaduras por exposición en el rostro y heridas cortantes en el brazo derecho, mientras que su hermano también debió ser asistido por diversas heridas.

Además, una joven de 22 años sufrió cortes en el cuero cabelludo y astillas de vidrio en la zona ocular, luego de que estalló una vidriera, una niña de 11 años tuvo una lesión cortante en el cuero cabelludo y fue llevada a un hospital por sus padres y las otras dos personas heridas son mujeres que no presentaban lesiones de gravedad y una de ellas recibió atención médica en el lugar.