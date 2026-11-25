Evacuaron un edificio en Puerto Madero por un presunto artefacto explosivo
Personal del Escuadrón Antibombas y Bomberos de la Ciudad trabajaron en el lugar.
25/11/2026 | 16:43Redacción Cadena 3
FOTO: Evacuaron un edificio en Puerto Madero.
Un supuesto artefacto explosivo fue hallado este miércoles en un edificio destinado a oficinas del Banco BBVA, en el barrio porteño de Puerto Madero, y personal del Escuadrón Antibombas evacuó el lugar de manera preventiva.
El hecho ocurrió a las 14:12 en un inmueble de la avenida Leandro N. Alem al 800, donde el intendente de la estructura edilicia llamó al 911 tras advertir la presencia de "un hombre con pantalón corto y remera negra dejó una caja cerrada y se fue corriendo".
Los primeros efectivos descubrieron una caja similar a las de envíos postales, con datos de remitente y destinatario, por lo que se dio aviso al Escuadrón Antibombas, que llevó a cabo el operativo pertinente y finalizó el procedimiento con resultado negativo al constatar que se trataba de una encomienda.
Bomberos de la Ciudad pertenecientes a la Estación I "Puerto Madero" también se desplazaron a la zona, en un edificio que cuenta con tres subsuelos, planta baja y 34 pisos.
Lectura rápida
¿Qué se halló en el edificio del Banco BBVA? Un supuesto artefacto explosivo fue hallado en un edificio destinado a oficinas.
¿Quién evacuó el lugar? El personal del Escuadrón Antibombas evacuó el lugar de manera preventiva.
¿Cuándo ocurrió el hecho? El hecho ocurrió a las 14:12 del miércoles.
¿Dónde se encontró el artefacto? En un inmueble de la avenida Leandro N. Alem al 800 en Puerto Madero.
¿Cómo se resolvió la situación? Se constató que se trataba de una encomienda, por lo que el procedimiento finalizó sin incidentes.