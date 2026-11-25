Un supuesto artefacto explosivo fue hallado este miércoles en un edificio destinado a oficinas del Banco BBVA, en el barrio porteño de Puerto Madero, y personal del Escuadrón Antibombas evacuó el lugar de manera preventiva.

El hecho ocurrió a las 14:12 en un inmueble de la avenida Leandro N. Alem al 800, donde el intendente de la estructura edilicia llamó al 911 tras advertir la presencia de "un hombre con pantalón corto y remera negra dejó una caja cerrada y se fue corriendo".

Los primeros efectivos descubrieron una caja similar a las de envíos postales, con datos de remitente y destinatario, por lo que se dio aviso al Escuadrón Antibombas, que llevó a cabo el operativo pertinente y finalizó el procedimiento con resultado negativo al constatar que se trataba de una encomienda.

Bomberos de la Ciudad pertenecientes a la Estación I "Puerto Madero" también se desplazaron a la zona, en un edificio que cuenta con tres subsuelos, planta baja y 34 pisos.