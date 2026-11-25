FOTO: Evacuación en Puerto Madero por la aparición de un posible artefacto explosivo en un edificio

En un incidente que generó alarma en el barrio de Puerto Madero, un edificio de oficinas perteneciente al Banco BBVA fue evacuado tras el descubrimiento de un presunto artefacto explosivo. Ante la situación, se activaron los protocolos de seguridad y el Escuadrón Antibombas se presentó en el lugar para evaluar la amenaza.

La evacuación se realizó de forma preventiva, garantizando la seguridad de los empleados y visitantes del edificio. Las autoridades tomaron la decisión de actuar rápidamente ante la posibilidad de que se tratara de un artefacto real. El área fue acordonada mientras los especialistas en explosivos llevaban a cabo su trabajo.

La presencia del Escuadrón Antibombas refleja la seriedad con la que se manejan este tipo de situaciones en la ciudad. Hasta el momento, no se han reportado heridos ni daños materiales significativos, lo que ha permitido que la respuesta de los equipos de emergencia se desarrolle de manera ordenada.

Este tipo de incidentes, aunque infrecuentes, subrayan la importancia de mantener protocolos de seguridad robustos en espacios públicos y privados. Las autoridades instan a la población a mantenerse informada y seguir las indicaciones de seguridad en situaciones de emergencia.

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