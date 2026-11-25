Evacuación en Puerto Madero por la aparición de un posible artefacto explosivo en un edificio
Un edificio del Banco BBVA fue evacuado en Puerto Madero tras el hallazgo de un artefacto sospechoso. Personal del Escuadrón Antibombas trabaja en el lugar para garantizar la seguridad.
FOTO: Evacuación en Puerto Madero por la aparición de un posible artefacto explosivo en un edificio
En un incidente que generó alarma en el barrio de Puerto Madero, un edificio de oficinas perteneciente al Banco BBVA fue evacuado tras el descubrimiento de un presunto artefacto explosivo. Ante la situación, se activaron los protocolos de seguridad y el Escuadrón Antibombas se presentó en el lugar para evaluar la amenaza.
La evacuación se realizó de forma preventiva, garantizando la seguridad de los empleados y visitantes del edificio. Las autoridades tomaron la decisión de actuar rápidamente ante la posibilidad de que se tratara de un artefacto real. El área fue acordonada mientras los especialistas en explosivos llevaban a cabo su trabajo.
La presencia del Escuadrón Antibombas refleja la seriedad con la que se manejan este tipo de situaciones en la ciudad. Hasta el momento, no se han reportado heridos ni daños materiales significativos, lo que ha permitido que la respuesta de los equipos de emergencia se desarrolle de manera ordenada.
Este tipo de incidentes, aunque infrecuentes, subrayan la importancia de mantener protocolos de seguridad robustos en espacios públicos y privados. Las autoridades instan a la población a mantenerse informada y seguir las indicaciones de seguridad en situaciones de emergencia.
EN DESARROLLO...
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Puerto Madero?
Un edificio del Banco BBVA fue evacuado tras el hallazgo de un posible artefacto explosivo.
¿Quiénes están a cargo de la situación?
El Escuadrón Antibombas está presente para evaluar la amenaza y garantizar la seguridad.
¿Cuándo ocurrió el incidente?
El suceso tuvo lugar el miércoles 25 de noviembre de 2026.
¿Dónde se llevó a cabo la evacuación?
En un edificio de oficinas en el barrio de Puerto Madero, Buenos Aires.
¿Por qué se evacuó el edificio?
Se evacuó de manera preventiva ante el descubrimiento de un artefacto sospechoso.
[Fuente: Noticias Argentinas]