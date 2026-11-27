FOTO: El docente fue a la audiencia con apoyo de un grupo con banderas de Palestina.

La reiteración de los agravios, la intencionalidad del acusado y la identificación de un comerciante rosarino de la colectividad judía como destinatario de las agresiones fueron los principales argumentos del juez federal de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz para considerar que las expresiones atribuidas al docente Mariano S. constituyeron un “estímulo al odio que excede los márgenes legalmente permitidos para el ejercicio de la libertad de expresión”. El magistrado avaló el encuadre penal de la acusación y el caso, con un fuerte debate de fondo, se encuentra ahora en trámite ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Mariano S. es profesor de Historia del Superior de Comercio General José de San Martín, colegio dependiente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

El docente fue formalmente imputado el viernes 13 de noviembre por la presunta infracción al artículo 3, segundo párrafo, de la Ley 23.592, conocida como Ley Antidiscriminatoria, en una investigación a cargo de la fiscal federal Federica Tiscornia.

La acusación comprende episodios registrados en julio y octubre de 2025 y en mayo de 2026, en el marco de movilizaciones por el conflicto en Medio Oriente. Según la Fiscalía, Mariano S. encabezó manifestaciones en el centro de Rosario durante las cuales se profirieron agravios contra la firma Cecchini y su titular, un comerciante rosarino perteneciente a la colectividad judía.

El empresario presentó una denuncia penal y se constituyó como querellante con el patrocinio de los abogados Diego Czarny y Oscar Romera.

Los argumentos del juez

Durante la audiencia, la defensa del docente planteó que las conductas atribuidas estaban comprendidas dentro del ejercicio de la libertad de expresión y la protesta política por el conflicto internacional.

Sin embargo, Rodrígues Da Cruz consideró que, en esta instancia del proceso, los hechos descriptos por la Fiscalía podían encuadrarse en la figura penal prevista por la Ley Antidiscriminatoria.

El magistrado destacó que no se trató de un comentario aislado, sino de “manifestaciones reiteradas y sostenidas en el tiempo”, formuladas durante distintas movilizaciones en pleno centro de Rosario y en horarios de gran concurrencia.

En sus fundamentos, el juez diferenció la expresión de disconformidad política o ideológica de aquellas manifestaciones que, por sus características y destinatarios, podrían configurar una incitación al odio.

“Estas expresiones no pueden ser entendidas como simples expresiones de disconformidad política o ideológica amparada por el derecho a expresarse libremente”, sostuvo Rodrígues Da Cruz.

En cuanto a la intencionalidad del imputado, uno de los elementos exigidos por la figura penal, el magistrado señaló que los términos utilizados y la modalidad empleada demostraban, a su criterio, el conocimiento y la intención del investigado.

Los hechos denunciados

Parte del material incorporado a la denuncia fue constatado mediante la Escritura Pública N.º 87 del 7 de noviembre de 2025, por la escribana Jackelini Galligani Rébola, del Registro 385 de Rosario.

Entre los episodios y publicaciones denunciados figuran:

• Publicación con una fotografía del acusado: “Repudiamos el genocidio sionista y a las empresas que lo apoyan. Como McDonald y Cechini, entre muchas otras”.

• 12 de julio de 2025: manifestación encabezada por Mariano S. frente al comercio de peatonal Córdoba al 1400. Los manifestantes cantaron: “Cechini. Sionista. Vos sos el terrorista”.

• 12 de julio de 2025: publicación en Instagram de la cuenta Acción por Palestina Rosario, con imágenes de esa movilización: “No compres en Cechini, empresa local que se ha jactado de proveer de equipajes a las fuerzas de ocupación genocida…”.

• Publicación del imputado: una comparación del Estado de Israel con el nazismo y con el régimen del apartheid.

• 7 de octubre de 2025: manifestación frente al local de San Martín y Rioja, durante la cual el docente habría gritado: “Cecchini asesino de niños palestinos”.

• 7 de octubre de 2025: colocación de carteles sobre bolsos de la marca Cecchini con las leyendas “Palestina Resiste” y “Desde el Río hasta el mar Palestina Libre”.

• 7 de octubre de 2025: publicación de un reel en Instagram de la cuenta palestina-libre-arg con imágenes de la manifestación, el hashtag #BoicotCecchini y referencias a “estas personas perversas”.

La investigación comprende también una movilización realizada en mayo de 2026 frente al comercio.

El delito y la pena prevista

El artículo 3, segundo párrafo, de la Ley 23.592 establece penas de un mes a tres años de prisión para quienes, por cualquier medio, alienten o inciten a la persecución o al odio contra una persona o grupo de personas por motivos de raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

La resolución de Rodrígues Da Cruz no implica una declaración de culpabilidad, sino que avala el encuadre legal de los hechos en esta etapa del proceso. La discusión judicial continúa ahora en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Rechazo sectorial

La causa generó expresiones de rechazo de organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos. Mariano S., además de docente, es delegado de Amsafé y dirigente de Izquierda Socialista. Los sectores que lo respaldan consideran que la investigación constituye una persecución política por su militancia en favor de la causa palestina. El reclamo llegó incluso al Congreso de la Nación, donde el diputado nacional del Frente de Izquierda Juan Carlos Giordano pidió la anulación de la causa.