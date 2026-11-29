FOTO: Este lunes se espera la sentencia contra Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García

Buenos Aires, 29 noviembre (NA) -- Este lunes, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay dará a conocer el veredicto del juicio contra Néstor Pavón, señalado como coautor del femicidio de Micaela García, una joven de 21 años asesinada el 1º de abril de 2017 en Entre Ríos. Se prevé una movilización para reclamar justicia en las puertas del tribunal.

La audiencia comenzará a las 8:00 en el edificio de la calle Monte Caseros 239, donde se llevó a cabo el debate oral y público. Pavón había sido condenado a cinco años de prisión en 2017 por encubrimiento, pero la Corte Suprema de Justicia anuló este fallo por considerarlo "arbitrario" y ordenó un nuevo juicio.

Durante el proceso iniciado el 29 de octubre, más de 30 testigos, incluidos peritos y policías, declararon. En la fase de alegatos, tanto el fiscal Gamal Taleb como la abogada de la querella, Andrea Quaranta, solicitaron que se imponga una pena de prisión perpetua.

El fiscal argumentó que Pavón tuvo un papel de conducción en el crimen, mientras que Sebastián Wagner, quien ya cumple una condena de prisión perpetua por abuso sexual y homicidio, fue quien ejecutó el asesinato. Wagner había declarado que ambos tomaron a Micaela contra su voluntad y la llevaron a un área rural.

Wagner, en su testimonio, señaló: "No la maté, hace nueve años atrás le dije 'vos la mataste'. Es la tercera vez que lo digo, no me creyeron". También admitió haber consumido drogas el día del crimen, explicando cómo se dieron los hechos que llevaron al asesinato.

El implicado, Pavón, tiene un historial delictivo significativo, habiendo recibido 9 años de prisión por violación, y estaba en libertad condicional al momento del femicidio de Micaela.

Los jueces Santiago Nicolás Brugo (Presidente), Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás José Gazali serán los encargados de emitir la sentencia. Familiares y amigos de la víctima han convocado a una movilización frente al tribunal para exigir justicia y el fin de los femicidios en el país.

Los representantes legales de la familia de Micaela expresaron: "La familia de Micaela nunca pidió venganza. Pidió la verdad, y esperó nueve años para que se juzgue a todos los responsables de su femicidio. Confiamos en que el Tribunal va a valorar toda la prueba con la perspectiva de género que exige la ley".

La Ley Nacional N.° 27.499, conocida como Ley Micaela, fue promulgada el 10 de enero de 2019, y establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública.