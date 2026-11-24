El exdirector del Coys Santiago Pinsiroli denunció que fue removido de su cargo por negarse a convalidar liquidaciones irregulares de horas extras y acusó al intendente de Córdoba, Daniel Passerini, de evitar explicaciones públicas sobre el manejo de los recursos municipales. A través de un extenso mensaje en su cuenta de X, el exfuncionario sostuvo que toda la documentación, los nombres y las pruebas ya están en poder de la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Matías Bornancini.

La publicación profundizó la crisis política y judicial abierta tras el decreto de cese de funciones del directorio del ente de higiene urbana, en medio de tensiones con el Surrbac y del cruce de versiones con el Ejecutivo municipal.

El descargo de Pinsiroli y el desafío al intendente

En su hilo en X, Pinsiroli afirmó que su salida del organismo no representa una pérdida sino una liberación para hablar sin condicionamientos:

"A mí me removieron del cargo por negarme a convalidar liquidaciones irregulares; el intendente evita dar explicaciones sobre el manejo de los recursos que pagamos todos. A los vecinos que se matan laburando todos los días, pagan las tasas y se bancan el ajuste mientras otros priorizan la rosca: les hablo a ustedes, sin vueltas".

El exdirector relató que el conflicto se produjo cara a cara y ante testigos cuando le exigieron avalar un circuito de horas extraordinarias sin recaudos legales: "Dejar un cargo no me duele; al contrario, es sacarse una mordaza. No estar atado a un sueldo ni a un despacho me da la libertad de decirles la verdad en la cara, sin especular con la continuidad de una función. El conflicto que hoy se intenta tapar no responde a una diferencia administrativa menor. Ocurrió cara a cara y frente a testigos, cuando se me exigió convalidar un circuito de horas extraordinarias que no cumplía con los recaudos legales. Dije que no. Me planté frente al apriete. Y como la negativa molestó a la estructura, la respuesta fue un decreto de remoción firmado a las apuradas".

También cuestionó que quienes impulsaron u omitieron frenar esos manejos busquen presentarse como querellantes: "Ahora asistimos a una puesta en escena tan insólita como previsible. Quienes impulsaron u omitieron frenar aquellos manejos pretenden ahora presentarse como querellantes en la Justicia. ¿Pretenden investigar desde adentro los mismos actos cuestionados en la denuncia? Intentar posicionarse como los guardianes de la transparencia cuando la lupa debe ponerse sobre la propia administración municipal vulnera el sentido común. Y cuando el poder político se ve interpelado por pruebas reales, resulta habitual que se intente desviar el foco o fabricar expedientes a medida. Que revisen lo que consideren necesario a la luz del día; el que obra con honestidad no le teme a ninguna auditoría selectiva".

Sobre la causa judicial y el rol del jefe comunal, agregó: "Yo confío plenamente en la Justicia, aunque desde el poder intenten permanentemente manipularla o condicionarla. Toda la documentación, los nombres y las pruebas de lo ocurrido ya están donde tienen que estar: en la Fiscalía Anticorrupción. No hay decreto municipal ni presión política que pueda tapar las evidencias. Acá quien elude el debate público y se refugia en los despachos es el propio intendente. Mientras voceros oficiales ensayan relatos para confundir, yo doy la cara a plena luz del día, fuera del aparato municipal y con la frente en alto".

Pinsiroli emplazó directamente a Passerini a un debate público y cerró su mensaje interpelando a distintos actores de la ciudad: "A este intendente, a quien en su momento invité a trabajar juntos y jamás apareció, y al que tanto le encantan las cámaras, lo invito a cualquier medio a discutir de frente a los cordobeses lo sucedido. Debería aprovechar ahora: le queda poco en el poder y hoy tiene todas las de ganar. Que se siente en un canal hoy que maneja todo el aparato y veamos quién miente. Después, con los años, solo será un triste recuerdo para la ciudad de Córdoba. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que la Municipalidad sea gestionada de espaldas a los vecinos? El desafío es grande y alcanza a todos: a los vecinos que merecen una ciudad seria; a una dirigencia opositora que a veces opta por el silencio cómplice; y a los medios de comunicación que eligen no interpelar al poder de turno. Es hora de animarse a cambiar de una vez por todas esta forma de administrar lo que es de todos. A mí me sacaron la firma, pero me devolvieron la voz. Córdoba está para muchísimo más".

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A mí me removieron del cargo por negarme a convalidar liquidaciones irregulares; el intendente evita dar explicaciones sobre el manejo de los recursos que pagamos todos. ?A los vecinos que se matan laburando todos los días, pagan las tasas y se bancan el ajuste mientras otros priorizan la rosca: les hablo a ustedes, sin vueltas. ?Dejar un cargo no me duele; al contrario, es sacarse una mordaza. No estar atado a un sueldo ni a un despacho me da la libertad de decirles la verdad en la cara, sin especular con la continuidad de una función. ?El conflicto que hoy se intenta tapar no responde a una diferencia administrativa menor. Ocurrió cara a cara y frente a testigos, cuando se me exigió convalidar un circuito de horas extraordinarias que no cumplía con los recaudos legales. Dije que no. Me planté frente al apriete. Y como la negativa molestó a la estructura, la respuesta fue un decreto de remoción firmado a las apuradas. ?Ahora asistimos a una puesta en escena tan insólita como previsible. Quienes impulsaron u omitieron frenar aquellos manejos pretenden ahora presentarse como querellantes en la Justicia. ¿Pretenden investigar desde adentro los mismos actos cuestionados en la denuncia? Intentar posicionarse como los guardianes de la transparencia cuando la lupa debe ponerse sobre la propia administración municipal vulnera el sentido común. Y cuando el poder político se ve interpelado por pruebas reales, resulta habitual que se intente desviar el foco o fabricar expedientes a medida. Que revisen lo que consideren necesario a la luz del día; el que obra con honestidad no le teme a ninguna auditoría selectiva. ?Yo confío plenamente en la Justicia, aunque desde el poder intenten permanentemente manipularla o condicionarla. Toda la documentación, los nombres y las pruebas de lo ocurrido ya están donde tienen que estar: en la Fiscalía Anticorrupción. No hay decreto municipal ni presión política que pueda tapar las evidencias. ?Acá quien elude el debate público y se refugia en los despachos es el propio intendente. Mientras voceros oficiales ensayan relatos para confundir, yo doy la cara a plena luz del día, fuera del aparato municipal y con la frente en alto. ?A este intendente, a quien en su momento invité a trabajar juntos y jamás apareció, y al que tanto le encantan las cámaras, lo invito a cualquier medio a discutir de frente a los cordobeses lo sucedido. Debería aprovechar ahora: le queda poco en el poder y hoy tiene todas las de ganar. Que se siente en un canal hoy que maneja todo el aparato y veamos quién miente. Después, con los años, solo será un triste recuerdo para la ciudad de Córdoba. ?¿Hasta cuándo vamos a tolerar que la Municipalidad sea gestionada de espaldas a los vecinos? ?El desafío es grande y alcanza a todos: a los vecinos que merecen una ciudad seria; a una dirigencia opositora que a veces opta por el silencio cómplice; y a los medios de comunicación que eligen no interpelar al poder de turno. Es hora de animarse a cambiar de una vez por todas esta forma de administrar lo que es de todos. ?A mí me sacaron la firma, pero me devolvieron la voz. ?Córdoba está para muchísimo más — Santiago Pinsiroli (@SantiPinsiroli) November 24, 2026

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La crisis en el Coys, el Surrbac y la postura oficial

El conflicto estalló tras el anuncio municipal del cese de funciones del directorio del Coys, que desplazó a Pinsiroli en medio de disputas gremiales vinculadas al Surrbac, denuncias por presuntas irregularidades en horas extras —con recibos expuestos que superaban los topes convencionales de 30 horas mensuales y 200 anuales, llegando a menciones de más de 250 horas extras o salarios superiores a los 20 millones de pesos— y un audio atribuido al dirigente sindical Mauricio Saillén con advertencias sobre pagos y cooperativas.

Por su parte, el secretario de Ambiente municipal, Gabriel Martín, sostuvo en diálogo con Cadena 3 que el Ejecutivo no está molesto por la denuncia y reclamó que se investigue a fondo si existe una "matriz de corrupción", aunque cuestionó que Pinsiroli no haya recurrido a la asesoría letrada del municipio y haya actuado por su cuenta, dejando al Palacio 6 de Julio sin articulación legal inicial. Además, Martín negó que el intendente ejerciera presiones indebidas sobre las horas extras de octubre y señaló que el conflicto se agudizó el viernes 6 de noviembre por el reclamo gremial ante el riesgo de que se resintieran los servicios.

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