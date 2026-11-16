Entraron a robar a la casa de la madre de Gonzalo Belloso en la zona norte

Dos viviendas del barrio Arroyito fueron blanco de delincuentes durante la madrugada de este lunes. Los asaltos ocurrieron alrededor de las 4, cuando los ladrones ingresaron a dos propiedades ubicadas una al lado de la otra.

Una de las casas pertenece a la madre de Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central. La mujer no se encontraba en el domicilio al momento del robo debido a cuestiones de salud, por lo que los delincuentes encontraron la vivienda sin ocupantes.

En la propiedad lindera, los asaltantes sorprendieron a una vecina de 88 años, a quien maniataron mientras concretaban el robo. Según la información disponible, le sustrajeron alrededor de 120 mil pesos.

Los hechos ocurrieron en circunstancias que son materia de investigación. Por el momento, no trascendieron detalles sobre la cantidad de delincuentes que participaron de los asaltos ni si fueron identificados o detenidos.