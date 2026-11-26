Encuentran sin vida a un joven desaparecido en el Dique Luján tras intensa búsqueda
Nicolás Daniel Pereyra era buscado de manera intensa desde este miércoles por la tarde.
FOTO: Encuentran sin vida a un joven desaparecido en el Dique Luján tras intensa búsqueda
Buenos Aires, 26 noviembre (NA) – Un joven de 19 años que estaba desaparecido en el Dique Luján fue hallado muerto este jueves por la mañana tras los intensos operativos en la zona.
Se trata de Nicolás Daniel Pereyra quien era buscado de manera intensa desde este miércoles por la tarde cuando ingresó con amigas al Canal Villanueva del río Luján, en Tigre.
Por motivos que se desconocen, minutos después Pereyra fue perdido de vista, por lo que dieron aviso de manera inmediata a las autoridades, que establecieron los operativos correspondientes.
Este miércoles, cuando se reactivaron los procedimientos, personal de Defensa Civil confirmó que se halló el cuerpo del joven en una zona ribereña de Villa La Ñata.
En el lugar se encontraba su mamá, quien se enteró de la triste noticia mientras daba una entrevista para el medio A24.
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavidez, que caratuló el caso como "averiguación de ilícito y hallazgo de cuerpo sin vida (ahogado)".
Lectura rápida
¿Quién fue el joven encontrado?
El joven hallado sin vida es Nicolás Daniel Pereyra, de 19 años.
¿Dónde fue encontrado?
Su cuerpo fue hallado en una zona ribereña de Villa La Ñata.
¿Cuándo desapareció?
Desapareció el miércoles por la tarde mientras estaba en el Canal Villanueva del río Luján.
¿Qué sucedió después de su desaparición?
Se activaron operativos de búsqueda que culminaron con el hallazgo de su cuerpo el jueves por la mañana.
¿Qué se investiga?
La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavidez bajo la carátula de "averiguación de ilícito y hallazgo de cuerpo sin vida".
[Fuente: Noticias Argentinas]