FOTO: Encuentran sin vida a un joven desaparecido en el Dique Luján tras intensa búsqueda

Buenos Aires, 26 noviembre (NA) – Un joven de 19 años que estaba desaparecido en el Dique Luján fue hallado muerto este jueves por la mañana tras los intensos operativos en la zona.

Se trata de Nicolás Daniel Pereyra quien era buscado de manera intensa desde este miércoles por la tarde cuando ingresó con amigas al Canal Villanueva del río Luján, en Tigre.

Por motivos que se desconocen, minutos después Pereyra fue perdido de vista, por lo que dieron aviso de manera inmediata a las autoridades, que establecieron los operativos correspondientes.

Este miércoles, cuando se reactivaron los procedimientos, personal de Defensa Civil confirmó que se halló el cuerpo del joven en una zona ribereña de Villa La Ñata.

En el lugar se encontraba su mamá, quien se enteró de la triste noticia mientras daba una entrevista para el medio A24.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavidez, que caratuló el caso como "averiguación de ilícito y hallazgo de cuerpo sin vida (ahogado)".