Un operativo de la Policía Ecológica se desplegó durante la tarde del miércoles en la Costanera de Santa Fe, a la altura de El Faro, luego de que un aviso al 911 alertara sobre la presencia de una serpiente y cinco huevos en el lugar. La zona fue delimitada preventivamente para evitar que los transeúntes se acercaran.

Al llegar, los efectivos constataron la situación y coordinaron la intervención con personal del área de Fauna. Durante el procedimiento lograron retirar los cinco huevos, que quedaron bajo resguardo para su traslado y atención especializada.

Los ejemplares serán derivados al Centro de Rescate, Protección y Conservación de Fauna Silvestre La Esmeralda, donde funciona un área veterinaria destinada al cuidado de animales silvestres.

En tanto, la serpiente volvió a ingresar por el orificio donde había sido encontrada y los efectivos perdieron de vista su ubicación. Por ese motivo, mantuvieron la señalización preventiva en el sector para advertir a quienes circulen por la Costanera.