Encontraron una serpiente y cinco huevos en la Costanera de Santa Fe
Personal de la Policía Ecológica retiró los ejemplares para su traslado al centro de rescate La Esmeralda. El reptil volvió a ingresar en su refugio y no pudo ser localizado.
20/11/2026 | 07:43Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Los huevos de serpiente hallados tras la crecida del río Paraná.
Un operativo de la Policía Ecológica se desplegó durante la tarde del miércoles en la Costanera de Santa Fe, a la altura de El Faro, luego de que un aviso al 911 alertara sobre la presencia de una serpiente y cinco huevos en el lugar. La zona fue delimitada preventivamente para evitar que los transeúntes se acercaran.
Al llegar, los efectivos constataron la situación y coordinaron la intervención con personal del área de Fauna. Durante el procedimiento lograron retirar los cinco huevos, que quedaron bajo resguardo para su traslado y atención especializada.
Los ejemplares serán derivados al Centro de Rescate, Protección y Conservación de Fauna Silvestre La Esmeralda, donde funciona un área veterinaria destinada al cuidado de animales silvestres.
En tanto, la serpiente volvió a ingresar por el orificio donde había sido encontrada y los efectivos perdieron de vista su ubicación. Por ese motivo, mantuvieron la señalización preventiva en el sector para advertir a quienes circulen por la Costanera.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la Costanera de Santa Fe? Un operativo de la Policía Ecológica se llevó a cabo por la presencia de una serpiente y cinco huevos.
¿Quién intervino en el operativo? La intervención fue coordinada por la Policía Ecológica junto con personal del área de Fauna.
¿Cuándo se realizó el operativo? El operativo se realizó durante la tarde del miércoles.
¿Dónde se encontró la serpiente y los huevos? Fueron encontrados en la Costanera de Santa Fe, a la altura de El Faro.
¿Por qué se delimitó la zona? Se delimitó preventivamente para evitar que los transeúntes se acercaran al lugar.