Tres hombres fueron aprehendidos durante la noche del viernes en la zona de calle 2144 al 7100, en Rosario, luego de que la Policía detectara un automóvil Peugeot 206 bordó que registraba un pedido de captura activo. El procedimiento se inició cerca de las 23.45, tras un aviso de la Central de Emergencias 911 por la presencia de un vehículo en actitud sospechosa.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron el automóvil junto a tres hombres, a quienes identificaron como Brandon Ezequiel C., de 19 años; Braiton Joaquín E., de 21; y David Fernando L., de 31. Durante una requisa personal a uno de ellos, los agentes encontraron un revólver calibre 22 marca Rossi, con siete cartuchos intactos en su tambor.

Al verificar los datos del rodado, constataron que tenía un pedido de secuestro vigente, registrado ese mismo viernes a partir de una denuncia por robo. El vehículo, un Peugeot 206 XR modelo 2001, era requerido por la Subcomisaría 6ª de la Unidad Regional II, en una causa con intervención de la Fiscalía o el juzgado de turno.

Los tres hombres fueron aprehendidos y trasladados a la seccional correspondiente, junto con el automóvil y el arma de fuego secuestrados. El procedimiento quedó encuadrado en una investigación por robo calificado, recupero de vehículo y portación y tenencia ilegítima de arma de fuego.