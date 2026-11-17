El procedimiento se realizó este martes al mediodía en la intersección de bulevar Wilde y Juana Moro. La Policía secuestró once envoltorios con una sustancia blanquecina, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un vehículo.

Dos personas, una mujer de 42 años y un hombre de 53, fueron aprehendidas este martes 17 de noviembre, en el marco de un procedimiento policial realizado en la zona de bulevar Wilde y Juana Moro, tras una denuncia que alertaba sobre una presunta comercialización de estupefacientes en un puesto de venta de choripanes.

De acuerdo con la información policial, el personal fue comisionado al lugar luego de recibir un aviso sobre una mujer de cabello rubio que, vestida con una campera del club Rosario Central, aparentemente estaría comercializando drogas mientras atendía el puesto gastronómico.

Al arribar, los efectivos identificaron a una mujer que reunía las características aportadas, identificada como Jorgelina Paola V., de 42 años, quien se encontraba junto a Ernesto Gabriel L., de 53.

Durante una inspección del lugar, los uniformados encontraron debajo del parrillero once envoltorios que contenían una sustancia pulverulenta de color blanquecino, de características similares a la cocaína. Además, se secuestraron $275.000 en efectivo y un teléfono celular Motorola de color lila.

En el procedimiento también se incautaron otros elementos que se encontraban en poder del hombre: $54.250, 42 dólares, un teléfono celular marca Honor y un automóvil Suzuki de color gris, dominio EVX319.

El operativo, realizado en presencia de testigos ocasionales, culminó con el secuestro de los elementos mencionados, entre ellos el parrillero, un cajón de verduras, una conservadora y chorizos que se encontraban en el puesto.

En total, la Policía secuestró once envoltorios con una sustancia de características similares a la cocaína, $329.250 en moneda nacional, 42 dólares, dos teléfonos celulares y un vehículo, además de los elementos utilizados para la actividad gastronómica.

Tras finalizar las actuaciones en el lugar, los dos aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría 12ª y posteriormente intervino la Sección Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), que continuará con las diligencias correspondientes.

La sustancia incautada deberá ser sometida a las pericias pertinentes para determinar su composición y establecer si efectivamente se trata de cocaína.