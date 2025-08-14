Encontraron marihuana adentro de criollitos en una cárcel de Córdoba
El hallazgo se dio en el Establecimiento Penitenciario número 9, UCA en una requisa de paquetes.
14/08/2025 | 17:54Redacción Cadena 3
FOTO: Criollitos con Marihuana en cárcel de Córdoba. (Foto:@SPdeCordoba)
Un insólito hallazgo sorprendió en el Establecimiento Penitenciario número 9, conocido como UCA, cuando durante una requisa de paquetes se encontró marihuana dentro de criollitos.
Los elementos se encontraban de manera oculta dentro de la panificación que intentaron ingresar en una bolsa.
La misma se encontraba dentro de seis envoltorios de nylon que contenían una sustancia verde amarronada.
/Inicio Código Embebido/
Pan de elaboración artesanal ??— Servicio Penitenciario de Córdoba (@SPdeCordoba) August 14, 2025
?? En el EP N° 9 UCA durante una requisa de paquetes, se pudo observar que en el interior del pan criollo se encontraban elementos extraños de manera oculta. ?? pic.twitter.com/USyrqnr0Wb
/Fin Código Embebido/
Siguiendo con el protocolo se procedió a incautar este hallazgo de manera preventiva.
Ante esto, interviene la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Lectura rápida
¿Qué se encontró en el Establecimiento Penitenciario número 9? Se encontró marihuana oculta dentro de criollitos.
¿Quién intervino tras el hallazgo? Intervino la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
¿Cuándo ocurrió el hallazgo? Durante una requisa de paquetes en el establecimiento penitenciario.
¿Dónde se realizó la requisa? En el Establecimiento Penitenciario número 9, conocido como UCA.
¿Cómo se encontró la marihuana? Estaba oculta dentro de la panificación que intentaron ingresar en una bolsa.