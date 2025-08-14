Encontraron marihuana adentro de criollitos en una cárcel de Córdoba

FOTO: Criollitos con Marihuana en cárcel de Córdoba. (Foto:@SPdeCordoba)

Un insólito hallazgo sorprendió en el Establecimiento Penitenciario número 9, conocido como UCA, cuando durante una requisa de paquetes se encontró marihuana dentro de criollitos.

Los elementos se encontraban de manera oculta dentro de la panificación que intentaron ingresar en una bolsa.

La misma se encontraba dentro de seis envoltorios de nylon que contenían una sustancia verde amarronada.

Pan de elaboración artesanal ??



?? En el EP N° 9 UCA durante una requisa de paquetes, se pudo observar que en el interior del pan criollo se encontraban elementos extraños de manera oculta. ?? pic.twitter.com/USyrqnr0Wb — Servicio Penitenciario de Córdoba (@SPdeCordoba) August 14, 2025

Siguiendo con el protocolo se procedió a incautar este hallazgo de manera preventiva.

Ante esto, interviene la Fuerza Policial Antinarcotráfico.